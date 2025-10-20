IVAN MILJKOVIĆ POSTAO ČLAN 'KUĆE SLAVNIH': Treći srpski odbojkaš koji je dobio priznanje

Nekadašnji reprezentativac Ivan Miljković izabran je za člana odbojkaške "Kuće slavnih" u Holiouku, objavio je danas Odbojkaški savez Srbije.

U saopštenju se navodi da su nominovani članovi 39. klase odbojkaške "Kuće slavnih", u kojoj će, na svečanosti 18. oktobra biti proglašeni, pored Ivana Miljkovića, odbojkašice Rosa Garsija Rivas iz Perua i Frančeska Pićinini iz Italije, odbojkaš Dimitar Karov iz Bugarske, zatim Laura Ludvig iz Nemačka i Kent Stefes iz SAD, laureati u odbojci na pesku, Jirgen Vagner, trener u odbojci na pesku, Bari Kuzner iz Australije u paraodbojci i Giljermo "Vili" Paredes, odbojkaški sudija iz Argentine.

Vladimir Grbić je prvi član odbojkaške "Kuće slavnih" iz Srbije od 2011, a Nikola Grbić je izabran 2016. Ivan Miljković je treći član odbojkaške "Kuće slavnih" iz Srbije.

Miljković je rođen 13. septembra 1979. u Nišu. Sa reprezentacijom je osvojio 16 medalja na velikim takmičenjima.

Odigrao je 41 utakmicu na četiri Svetska prvenstva (1998-2010). Proglašen je za najboljeg igrača (MVP) i najboljeg poentera Svetskog Kupa šampiona 2001. u Tokiju.

Miljković je u Svetskoj ligi za deset godina (2000-2009) odigrao 120 utakmica i jedini je igrač u istoriji ovog takmičenja koji četiri puta proglašavan za najboljeg igrača (MVP). Za najboljeg servera Svetske lige proglašen je 2005, a za najboljeg poentera 2008. i 2009.

On je na sedam EP odigrao 45 utakmica za nacionalni tim, Za najboljeg igrača (MVP) EP proglašen je 2001. i 2011. Najbolji poenter EP bio je 2001. i 2007, a najbolji server 2005.

Miljković je u karijeri igrao za Partizan, Lube Banka Marke Maćeratu, Romu Volej, Olimpijakos, Fenerbahče, Kućine Lube Banka Marke Ćivitanovu i Halkbank Ankaru.

On je bio prvi potpredsednik Odbojkaškog saveza Srbije od 2016. do 2018. godine.

