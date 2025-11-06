Bolna scena na sahrani Mladena Žižovića: Sin ljubi krst na čelu tužne povorke

Tužne scene viđene su Bijeljini, gde je veliki broj prijatelja, članova porodice i fudbalera i fudbalskih radnika došlo da se oprosti od Mladena Žižovića, koji je iznenada preminuo pre tri dana, kada mu je pozlilo na utakmici Mladost Lučani - Radnički Kragujevac u Superligi Srbije.

Mladen Žižović nas je prerano napustio u 45. godini života. Srce koje je živelo za fudbal, prestalo je da kuca baš na fudbalskom terenu, a to je rastužilo čitav region.

Žižović je bio omiljen u fudbalskim krugovima, među igračima i u klubovima koje je trenirao, a koliko je bio poštovan govori i podatak koliko je ljudi došlo da ga isprati na večni počinak na Gradskom groblju u Bijeljini.

Prethodno je održano opelo u crkvi u centru Bijeljine, odakle je telo prebačeno na groblje.

Na čelu tužne povorke bili su najbliži članovi porodice, njegov sin je nosio krst, koji se opraštao od svog oca tako što je ljubio krst koji je nosio.

Na oproštaju su bili i fudbaleri Radničkog, Slobode iz Tuzle, Borca iz Banjaluke, kao i najvatrenije pristalice Borca, koje su stigle u velikom broju. Tu su bili i predstavnici FSS, Superlige Srbije, Mladen Krstajić, Milan Lane Jovanović...

