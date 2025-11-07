Beograd ulazi na mapu svetskog SuperEnduro šampionata

Po prvi put u istoriji, Srbija postaje deo prestižnog svetskog šampionata FIM SuperEnduro World Championship! Jedan od najuzbudljivijih adrenalinskih sportskih događaja godine – FIM SuperEnduro Grand Prix of Serbia – održaće se 21. februara 2026. u Beogradskoj areni.

FIM SuperEnduro World Championship je spektakularni serijal off-road moto-trka koji se održava u zatvorenim arenama, na stazama prepunim prepreka – kamenja, balvana, stena i drugih izazova koji testiraju veštine, preciznost i izdržljivost najboljih svetskih vozača. Publiku u Beogradu očekuje pravi adrenalinski spektakl, uz nastupe najpoznatijih svetskih takmičara i sjajnu atmosferu po kojoj je SuperEnduro prepoznat širom planete.



Sezona SuperEnduro 2025–2026 obuhvata sedam trka koje će se održati u sedam evropskih zemalja, a Beograd će biti domaćin pete trke u sezoni. Jutarnji program počinje 21. februara 2026. u 10 časova sa kvalifikacijama i slobodnim treninzima i završava se u 15.45. Glavno takmičenje počinje u 18 časova, a ulazi se otvaraju od 16h.



Ovaj događaj predstavlja važan korak za regionalnu moto-scenu i pozicionira Beograd kao novu destinaciju svetskog moto-sporta. Organizator događaja, Burning Rubber, donosi produkciju svetskog nivoa – sa tehnički zahtevnom stazom, impozantnom scenografijom i moćnim vizuelnim i audio-efektima.



Ulaznice su već u prodaji putem tickets.rs i na OMV pumpama širom Srbije. Broj mesta je ograničen, pa se preporučuje blagovremena kupovina.

Za dodatne informacije posetite superenduro.rs



Autor: D.Bošković