Borovčaninu treći mandat predsednika BSS

Sednica Izborne skupštine Bokserskog saveza Srbije održana je u amfiteatru Studentskog odmarališta «Ratko Mitrović» na Zlatiboru u subotu (15.11.2025) u konstruktivnoj i radnoj atmosferi, uz prisustvo delegata bokserskih klubova svih regiona. Novi, treći mandat u nizu na mestu predsednika Bokserskog saveza Srbije dobio je Nenad Borovčanin.

Prvi deo Skupštine odnosio se na izbor radnih tela Skupštine: radnog predsedništva, verifikacione komisije, zapisničara, overivača zapisnika.

U nastavku usledilo je usvajanje izveštaja Verifikacone komisije i usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine BSS od 27.08.2025. godine, a zatim se prešlo na izbor organa Bokserskog saveza Srbije.

Jednoglasnu podršku dobio je jedini kandidat na mesto predsednika BSS Nenad Borovčanin. Na mesto potpredsednika izabrani su Davor Macura i Aleksandar Galić. Novi mandat na mestu predsednika Nadzornog odbora BSS potvrđen je dosadašnjem predsedniku ovog tela Adnanu Bajramoviću, potpredsednici NO BSS su Vladan Miketić i Milan Mrdović.

Nenad Borovčanin na mestu predsednika BSS nalazi se od oktobra 2017. kada je došavši na ovu funkciju svom izlaganju izneo plan i program u kome je istakao da će uz maksimalan rad, ponovo vratiti boks na onaj nivo kada je značio mnogo u svetu.

Nadmašio je plan i program, i kroz osam godina na mestu predsednika BSS vinuo je srpski boks u sam svetski vrh, kako kroz organizaciju najvećih svetskih boks događaja za žene i muškarce, tako i kroz stvaranje svih neophodnih uslova za rad i takmičenje naših boksera koji su se našli na pobedničkim postoljima najvećih međunarodnih takmičenja.

“I dalje su nam prioritet besplatne škole boksa na teritoriji cele Srbije, edukacija trenera da stvaraju bokserske šampione, ali, pre svega dobre ljude i poštene i radne građane Srbije. Za poslednjih osam godina nanizali smo veliki broj svetskih i evropskih medalja na svim nivoima takmičenja što ostaje zadatak i u budućnosti. U narednom periodu fokus će biti i na krčenju puta ka plasmanu naših boksera i bokserki na Olimpijske igre u Los Anđeles 2028. Izgradnja Nacionalnog boks centra je takođe u vrhu liste prioriteta i vredno radimo na tome” – zaključio je novi stari predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Autor: D.Bošković