AKTUELNO

Košarka

NOVA FIBA RANG LISTA: Srbija zadržala istu poziciju

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Godofredo A. Vásquez ||

Najnovija FIBA rang lista donela je minimalne promene, tačnije samo jedno u Top 20. Srbija je zadržala poziciju tri.

"Orlovi" gledaju u leđa Sjedinjenim Američkim Državama i Nemačkoj koje se nalaze na prva dva mesta.

Jedino je Turska preskočila Letonija i sad zauzima 11. mesto. Ovo pomeranje uslovio je sjajan rezultat ove reprezentacija na Evropskom prvenstvu. Selekcija Ergina Atamana zauzela je drugo mesto na tom takmičenju.

Četvrto mesto zauzima Francuska, iza je Kanada, a ostatak Top 10 ostao je nepromenjen u odnosu na prethodno izdanje FIBA liste - slede: Australija, Španija, Argentina, Litvanija, Brazil

Podsetimo, počele su i kvalifikacije za Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su na startu savladali Švajcarsku i Bosnu i Hercegovinu.

Autor: A.A.

#FIBA

#Srbija

#rang lista

