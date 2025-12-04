NOVA FIBA RANG LISTA: Srbija zadržala istu poziciju

Najnovija FIBA rang lista donela je minimalne promene, tačnije samo jedno u Top 20. Srbija je zadržala poziciju tri.

"Orlovi" gledaju u leđa Sjedinjenim Američkim Državama i Nemačkoj koje se nalaze na prva dva mesta.

Jedino je Turska preskočila Letonija i sad zauzima 11. mesto. Ovo pomeranje uslovio je sjajan rezultat ove reprezentacija na Evropskom prvenstvu. Selekcija Ergina Atamana zauzela je drugo mesto na tom takmičenju.

🚨 WORLD RANKING ALERT 🚨



Türkiye 🇹🇷 are the risers of Top 20 after a stellar performance in #FIBAWC Qualifiers 🔥 pic.twitter.com/m1OUssi2e2 — FIBA Basketball (@FIBA) 04. децембар 2025.

Četvrto mesto zauzima Francuska, iza je Kanada, a ostatak Top 10 ostao je nepromenjen u odnosu na prethodno izdanje FIBA liste - slede: Australija, Španija, Argentina, Litvanija, Brazil

Podsetimo, počele su i kvalifikacije za Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su na startu savladali Švajcarsku i Bosnu i Hercegovinu.

Autor: A.A.