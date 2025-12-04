AKTUELNO

Košarka

PRVE REČI OCOKOLJIĆA NAKON TRIJUMFA NAD BAJERNOM: Srećan sam zbog navijača, igrača i kluba...

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Amir Hamzagić ||

Košarkaši Partizana savladali su Bajern rezultatom 92:85 u utakmici 14. kola Evrolige.

Partizan je tako prekinuo seriju poraza a svoje prve impresije posle meča izneo je privremeni trener Partizana Mirko Ocokoljić.

“Momci su odradili sjajan posao, veoma sam im zahvalan, nije bilo lako igrati ovu utakmicu. Pobedili smo u meču u kojem se tokom pripreme najmanje pričalo o košarci."

Šta se promenilo u drugom poluvremenu?

"Igrači su odigrali mnogo agresivnije u odbrani, sa mnogo više samopouzdanja u napadu. Nisu se uplašili kada je Bajern zapretio u završnici meča. Srećan sam zbog navijača, igrača i kluba. Pred Zvezdu igramo protiv Kluža i to je sada najvažnijA utakmica za nas. Ne znam još uvek koliko će pauzirati Pokuševski", rekao je Ocokoljić.

Autor: D.Bošković

#Bajern

#Evroliga

#Partizan

#Pobeda

POVEZANE VESTI

Košarka

EVO ŠTA JE TAJRIK DŽONS REKAO O CRVENOJ ZVEZDI I DERBIJU: Oglasio se posle Bajerna!

Košarka

PARTIZAN OSTVARIO JOŠ JEDNU POBEDU U EVROLIGI:Crno-beli posle bitke u prepunoj Areni slomili nezgodni Pariz

Košarka

ZVEZDA SILNOM ODBRANOM NASTAVILA POBEDNIČKI NIZ U EVROLIGI: Crveno-beli nakon preokreta i pravog rata u paklu Arene slomili žilavi Pariz

Košarka

OBRADOVIĆ POSLE NEVEROVATNOG TRIJUMFA ZVEZDE: Garantujem da ćemo biti još bolji, sa ovakvim navijačima u stanju smo da pravimo čuda...

Košarka

EVROLIGA NE PRAŠTA: Partizan DRAKONSKI KAŽNJEN zbog NAVIJAČA!

Košarka

NIKAD BURNIJA KONFERENCIJA SFEROPULOSA! Pobesneo zbog pitanja: Ovo je neozbiljno! Ovako ne treba da izgleda konferencija...