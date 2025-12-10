'BITI TRENER REALA JE NAJTEŽI POSAO U FUDBALU' Gvardiola: Meni bi dali otkaz posle šest meseci

Proslavljeni španski fudbalski stručnjak i aktuelni menadžer Sitija, Pep Gavardiola, prokomentarisao je nezavidan položaj u kom se trenutno nalazi njegov kolega iz Reala - Ćabi Alonso.

Španski mediji tvrde da je Ćabi Alonso na izlaznim vratima kraljevskog kluba. Nakon Spekuliše se Real najverovatnije otpustiti mladog španskog stručnjaka u slučaju poraza od Mančester sitija.

Real je u prethodnih sedam utakmica ostvario samo dva trijumfa u svim takmičenima. Imao je kraljevski klub lepu prednost u La Ligi, ali nakon serije loših rezultata sada je na drugom mestu sa četiri boda zaostatka za vodećom Barselonom. Uz sve to, atmosfera u svlačionici je navodno jako loša, pa se Ćabiju klupa ozbiljno drma.

Pred okršaj sa Realom, koji je na programu večeras, Gvardiola je kratko prokomentarisao status Ćabija.

"Biti trener Reala je najteži posao u fudbalu. Da sam prošle sezone u Realu imao rezultate kakve sam imao u Sitiju, bio bih otpušten za šest meseci", rekao je Gvardiola.

Podsetimo, nakon četiri uzastopne titule u Premijer ligi Siti je sezonu završio na trećoj poziciji, sa 13 bodova manje od šampiona Liverpula. U Ligi šampiona su eliminisani u baražu za nokaut fazu, a doživeli su i neuspeh u finalu FA kupa.

Autor: Marija Radić