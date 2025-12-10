AKTUELNO

Fudbal

'BITI TRENER REALA JE NAJTEŽI POSAO U FUDBALU' Gvardiola: Meni bi dali otkaz posle šest meseci

Izvor: Kurir, Foto: Beta AP/Damir SENCAR ||

Proslavljeni španski fudbalski stručnjak i aktuelni menadžer Sitija, Pep Gavardiola, prokomentarisao je nezavidan položaj u kom se trenutno nalazi njegov kolega iz Reala - Ćabi Alonso.

Španski mediji tvrde da je Ćabi Alonso na izlaznim vratima kraljevskog kluba. Nakon Spekuliše se Real najverovatnije otpustiti mladog španskog stručnjaka u slučaju poraza od Mančester sitija.

Real je u prethodnih sedam utakmica ostvario samo dva trijumfa u svim takmičenima. Imao je kraljevski klub lepu prednost u La Ligi, ali nakon serije loših rezultata sada je na drugom mestu sa četiri boda zaostatka za vodećom Barselonom. Uz sve to, atmosfera u svlačionici je navodno jako loša, pa se Ćabiju klupa ozbiljno drma.

Foto: Tanjug AP/Manu Fernandez

Pred okršaj sa Realom, koji je na programu večeras, Gvardiola je kratko prokomentarisao status Ćabija.

"Biti trener Reala je najteži posao u fudbalu. Da sam prošle sezone u Realu imao rezultate kakve sam imao u Sitiju, bio bih otpušten za šest meseci", rekao je Gvardiola.

Podsetimo, nakon četiri uzastopne titule u Premijer ligi Siti je sezonu završio na trećoj poziciji, sa 13 bodova manje od šampiona Liverpula. U Ligi šampiona su eliminisani u baražu za nokaut fazu, a doživeli su i neuspeh u finalu FA kupa.

pročitajte još

Radomir Šaper: Čovek koji je od Jugoslavije stvorio košarkašku velesilu i preoblikovao pravila koja definišu današnju igru

Autor: Marija Radić

#FK Real Madrid

#Pep Gvardiola | Pep Guardiola

#Trener

#Ćabi Alonso

POVEZANE VESTI

Fudbal

Gvardiola: Ponosan sam na igrače, dali su sve od sebe

Ostali sportovi

Gvardiola: Preuzimam odgovornost za poraz od Leverkuzena, možda je bilo previše zamena

Fudbal

Gvardiola oduševljen De Brujneom: Šta više da kažem za Kevina?

Ostali sportovi

'SIGURAN SAM DA JE SINER NEVIN' Nadal stao u odbranu Italijana: Ubeđen sam da nikada ne bi pokušao da vara

Fudbal

SITI IMA GUST RASPORED! Gvardiola: Moram da pazim na igrače kao roditelji na svoju decu

Fudbal

Gvardiola: Ne znam kada će Kevin de Brujne da se vrati na teren