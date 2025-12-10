SABALENKA DIGLA GLAS PROTIV TRANS ŽENA U ŽENSKOM SPORTU! Najbolja teniserka sveta dobila nezgodno pitanje, evo šta je rekla

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka izjavila je da bi bilo nepravedno da se žene u profesionalnom tenisu takmiče protiv transžena koje su, kako kaže, "biološki muškarci", preneli su danas britanski mediji.

Prema trenutnim pravilima WTA, transžene mogu da učestvuju ako su najmanje četiri godine deklarisane kao žene, imaju nivo testosterona ispod 2,5 nmol/L u prethodne dve godine i pristanu na redovno testiranje. Ova pravila mogu biti izmenjena od slučaja do slučaja, u diskreciji medicinskog menadžera WTA.

- To je nezgodno pitanje. Nemam ništa protiv njih, ali mislim da i dalje imaju veliku prednost nad ženama i da nije fer da žena igra protiv nekoga ko je biološki mnogo snažniji - izjavila je Arina Sabalenka, a preneo "Skaj Sport".

Dodala je da "nije fer prema ženama koje su ceo život radile da dostignu svoje limite, a onda moraju da se suoče s muškarcem koji je biološki jači".

Iako se tema često otvara, poslednjih godina nije bilo primera da se transžene takmiče u profesionalnom tenisu. Najpoznatiji slučaj je Rene Ričards, koja je igrala na WTA turneji krajem 1970-ih, a kasnije trenirala Martinu Navratilovu.

Navratilova, osvajačica 18 grend slem titula u singlu, jedna je od najglasnijih kritičarki uključivanja transžena u ženski sport. Nasuprot tome, Bili Džin King smatra da bi zabrana bila diskriminacija.

U 2024. godini britanski Teniski savez (LTA) uveo je pravila koja zabranjuju učestvovanje transžena u nacionalnim i klupskim takmičenjima. Brojne sportske federacije poslednjih godina donele su slične odluke, pozivajući se na prednost stečenu tokom muškog puberteta.

