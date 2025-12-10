Anđela Branković šampionka Srbije u boksu

Svetska šampionka u boksu Anđela Branković osvojila je titulu državne prvakinje Srbije na prvenstvu održanom u Subotici, nastupajući prvi put za BK Železnik i predstavljajući opštinu Čukarica. U finalu kategorije do 57 kilograma savladala je Jelenu Zekić jednoglasnom odlukom sudija – 5:0.

Predsednik SD Železnik Miloš Liješkić istakao je da ovakav rezultat nije iznenađenje, imajući u vidu formu u kojoj se nalazi srpska bokserka:

„Anđela je nastavila da osvaja medalje i time pokazuje kontinuitet. Njena svetska titula i dosadašnji put govore o tome kakav je sportista. Ona je prva žena iz Srbije koja je na krovu sveta u boksu.“

I dok Anđelin uspeh potvrđuje snažan uspon borilačkih sportova u okviru SD Železnik, novosti stižu i sa futsal terena.

ŽKMF Železnik odigrao je meč drugog kola Lige Beograda protiv ekipe ŽKMF VF Student. To je drugi zvaničan nastup jedine ženske futsal ekipe sa Čukarice, koja polako ulazi u takmičarski ritam i gradi svoje mesto na beogradskoj sceni.

Liješkić podseća da u okviru SD Železnik danas aktivno funkcioniše više od sedam klubova: boks, džudo, karate, kik-boks, futsal i još nekoliko sekcija koje redovno nastupaju na zvaničnim takmičenjima.