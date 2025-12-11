TOMAŠEVIĆEV VELIKI CILJ: Da budžet OKS-a bude daleko veći narednih godina

Novi predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Dejan Tomašević izjavio je danas da će iskustvom pomoći sportistima i trenerima u boljim pripremama za Olimpijske igre.

Tomašević je danas na sednici Skupštine OKS-a jednoglasno izabran za novog predsednika, gde je nasledio Božidara Maljkovića.

- Očekuje nas dodela nagrada i priznanja najboljim sportistima i ekipama za 2025. godinu i radujem se tom događaju. Vrlo brzo nakon toga i Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini koje ćemo iskoristiti da se novo rukovodstvo predstavi koliko je to moguće za vreme trajanja tih Igara i naravno u nekom kontinuitetu pripremi za Olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu - rekao je Tomašević u obraćanju medijima.

On je naveo da ima dosta igračkog iskustva i na velikim takmičenjima i Olimpijskim igrama.

- Bio sam tri puta učesnik OI i znam koliko je to bilo stresno, odlazak, boravak, takmičenje, priprema za tako jedan veliki događaj je potpuno različito od svetskih ili evropskih prvenstava. Tačno znam i imam u glavi šta je to što mi je nedostajalo da na samom tom takmičenju budem mirniji i spremniji. Upravo u tom segmentu mislim da je to neko iskustvo koje ja imam može da doprinese boljoj saradnji, u stvari boljem stavljanju OKS-a u službu samih sportista i njihovih trenera - izjavio je novi predsednik OKS.

Tomašević je dodao da će svoje kontakte da iskoristi kako bi OKS-a u narednim godinama imao veći budžet.

- Naravno da ću iskoristiti svoje dobre kontakte pre svega i sve ta prijateljstva, poznanstva sa velikim kompanijama kako u Srbiji tako i u inostranstvu. Imam dobar odnos sa državom, tu mislim na Ministarstvo sporta i finansija, pokušaću da iskoristim i kako bi budžet OKS-a u nekim narednim godinama bio daleko veći nego što je to bilo u prethodnih par godina - poručio je Tomašević.



On će biti na čelu OKS do kraja olimpijskog ciklusa za Letnje igre 2028. u Los Anđelesu.

Autor: D.Bošković