Čistka u Humskoj: Ovi igrači napuštaju Partizan, klubovi kao hijene obleću oko crno-belih

Olimpijakos je zainteresovan za Tajrika Džonsa, a na izlaznim vratima su Sterling Braun i Džabari Parker.

Crveno-beli iz Atine žele da iskoristi situaciju u kojoj je Amerikanac posle svađe sa navijačima Partizana, nakon duela sa Makabijem (112:87) u Evroligi. Takođe, kako prenosi Meridiansport, nije Olimpijakos jedini koji je zainteresovan za Amerikancima.

Dubai i Milano prate situaciju u Humskoj, a na potencijalnoj listi za napuštanje kluba su Sterling Braun i Džabari Parker. Navodno je Olimpijakos već obavestio Džonsovog agenta o interesovanju. Pirejski velikan ne bi da plati obeštećenje, kao što je to bio slučaj sa Frenkom Nilikinom, pa Olimpijskos čeka pogodan momenat kako bi reagovao i doveo Amerikanci, prenosi portal Sport24.gr

Čekaju Grci rasplet situacije u Humskoj i da se igrač i klub eventualno dogovore oko rastanka. Crveno-beli su za nekadašnjeg centra Turk Telekoma i Anadolu Efesa navodno spremili ugovor na dve i po godine. Partizan ima rok do 5. januara da skine Džonsa sa liste registrovanih igrača u Evroligi, kako bi mogao da zaigra elitno takmičenje u nekom drugom klubu, dok je rok za zaključenje transfera među evroligašima 25. februar.

Podsećamo, što se Džonsa tiče, situacija je eskalirala posle teškog poraza Partizana od Makabija u Beogradskoj areni. Došlo do verbalnog sukoba Džonsa i nekoliko navijača na tribinama, pale su teške reči, a umalo je došlo i do fizičkog sukoba. Inače, Džons je propustio nekoliko utakmica ili ih je napuštao nakon početka zato što je prijavljivao povredu.

