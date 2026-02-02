LUKA DONČIĆ JE TREJDOVAN, ŠOKANTAN POTEZ POSRNULE FRANŠIZE! Ceo svet i dalje ne veruje šta se dogodilo!

Verovali ili ne, ali Luku Dončića su trejdovali na iznenađenje celog cveta.

Luka Dončić je trejdovan, da dobro ste čuli i ostali u šoku tada...

Pre tačno godinu dana, 2. februara 2025. godine, dogodio se šokantan trejd na relaciji Dalas - Los Anđeles, kada je prva zvezda Mevsa Luka Dončić, poslat u redove Lejkersa!

Niko Herison, tadašnji generalni menadžer Mevsa, istakao je u zvaničnom obrazloženju da želi bolju odbranu celog tima, kao i da nije siguran u Lukinu kondiciju.

Bio je to katastrofalan potez Mevsa, koji do dan danas, muku muče sa povređenim Entonim Dejvisom, kao i sa formom cele ekipe, dok je plej-of za Dalas posato misaona imenica!

Luka je bio zaštitni znak Dalasa, a kada je otišao u Lejkerse, tim je izgubio prepoznatljivu harizmu koju je Dončić donosio...

Sa prosekom od preko 33 poena i po osam skokova i asistencija u dresu Lejkersa, Dončić je ove sezone jedan od glavnih kandidata za MVP nagradu.

Autor: Jovana Nerić