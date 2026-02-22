GROBARI ZAPALILI MARAKANU: Jezive scene na derbiju, vatra guta jug, policija uputila poslednju opomenu!

Novi prekid na 178. večitom derbiju! Iako su dešavanja na terenu bila u prvom planu, pažnju javnosti skrenule su stravične scene sa južne tribine stadiona "Rajko Mitić".

Haos nakon drugog gola Zvezde

Drama je eskalirala onog trenutka kada je Marko Arnautović postigao gol za 2:0 u korist Crvene zvezde. Revoltirani rezultatom, navijači Partizana krenuli su sa masovnim paljenjem stolica na južnoj tribini.

Vatrena stihija: U kratkom roku, gust crni dim prekrio je južni deo stadiona.

Intervencija: Vatrogasne ekipe i policija su odmah reagovali kako bi sprečili širenje požara na ostale delove tribine.

Ultimatuma policije: Pražnjenje tribine!

Službena lica i pripadnici MUP-a nisu imali mnogo strpljenja za ovakvo ponašanje. Preko razglasa je upućeno poslednje upozorenje navijačima crno-belih.

„Ukoliko se divljanje i paljenje stolica nastavi, južna tribina će istog trenutka biti ispražnjena, a meč trajno prekinut“, glasila je poruka koja je odjeknula Marakanom.

Incidenti su bacili veliku mrlju na najvažniju utakmicu srpskog fudbala, a očekuju se drakonske kazne za oba kluba u narednim danima.

Autor: D.S.