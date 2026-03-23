Gde su navijači? Poluprazna Arena postala standard na utakmicama Zvezde i Partizana, sramotni podaci

Slaba posećenost na utakmicama Partizana i Crvene zvezde, posebno u ABA ligi, postaje sve uočljiviji problem, što je bilo evidentno i na "večitom" derbiju odigranom prethodne večeri, koji bi po pravilu trebalo da predstavlja pravi praznik košarke.

Ekipa sa Malog Kalemegdana juče je ugostila Partizan u drugom ovosezonskom derbiju u okviru ABA lige (100:97), ali pred znatno praznijim tribinama nego što se očekivalo. U Beogradskoj areni bilo je svega 10.718 gledalaca, što predstavlja razočaravajuću brojku za okršaj dva najveća srpska kluba. Zbog toga se postavlja pitanje – gde leži uzrok ovakvog odziva publike?

Ekipe su već navikle na slabiju podršku u regionalnom takmičenju. Jedan od možda i glavnih faktora jeste zasićenje velikim brojem utakmica, zbog čega navijači biraju najatraktivnije duele, uglavnom u Evroligi, dok ABA liga trpi. Na slabiju posetu utiče i činjenica da su na pojedinim mečevima dozvoljeni samo domaći navijači.

Pored toga, može se čuti i da pojedini klubovi, pre svega Crvena zvezda, nemaju isti motiv za regionalno takmičenje, jer je fokus prebačen na elitno takmičenje i borbu za plej-in ili plej-of. Tako je, na primer, protiv Igokee bilo 2.119 gledalaca, protiv Beča 2.278, a protiv Bosne 2.620.

Na iste probleme motivacije i pristupa igrača domaćem takmičenju osvrnuo se pre nekoliko dana i trener ekipe sa Malog Kalemegdana Saša Obradović (57).

- Realno, moram da priznam – imam objektivne poteškoće da motivišem igrače za ABA ligu. Nije lako ni kad se nešto ističe ili ne ističe kao cilj. Eto naša zvezdaška javnost, kada od njih nemamo podršku, onda kako to stranac može da shvati? Iako nam je veliki ulog u Evroligi, ne možemo da pobegnemo od toga da je to glavni fokus - kazao je srpski stručnjak.



Ni situacija na utakmicama Partizana nije znatno bolja, iako crno-beli u ABA ligi imaju realne šanse za titulu i trenutno su uspešniji od "večitog" rivala sa skorom 18-2, dok je Crvena zvezda na 15-5. Sličan trend primećuje se i u Evroligi, osim kada gostuju najatraktivniji protivnici. Tako je protiv Cedevite bilo 4.253 gledalaca, protiv Budućnosti 5.302, a protiv Kluža svega 3.126.

Važan faktor svakako jeste i ekonomska situacija, ali u ovom slučaju ona verovatno nije presudna. Cene ulaznica, iako ne uvek previsoke, u kombinaciji sa opštim životnim standardom utiču na odluku navijača da li će prisustvovati utakmici. Pored toga, televizijski prenosi i dostupnost sadržaja čine gledanje iz fotelje znatno komfornijim.

Sveukupan utisak je da je ABA liga izgubila deo nekadašnjeg prestiža i neizvesnosti. Kada izostane takmičarska tenzija i neizvesnost, opada i interesovanje publike, što dovodi do toga da čak i najveći mečevi ne privlače očekivan broj gledalaca.

Autor: D.Bošković