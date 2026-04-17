TUGA U SVETU SPORTA! Preminuo legendarni Oskar Šmit: Odlazak čuvene 'Božje ruke', neumoljivi strelac izgubio najvažniju bitku!

Svet sporta zavijen je u crno! Legendarni brazilski košarkaš i jedan od najvećih strelaca u istoriji ove igre, Oskar Šmit, preminuo je ovog petka u 68. godini života. Vest o smrti potvrdila je njegova porodica, a vest je brzinom svetlosti obišla planetu.

Kobni trenuci u bolnici

Kako prenose brazilski mediji, Šmitu se naglo pogoršalo zdravstveno stanje, nakon čega je hitno prebačen u bolnicu "Santa Ana Munisipal". Nažalost, uprkos naporima lekara, srce velikog šampiona prestalo je da kuca. Navodi se da se legendarni košarkaš već neko vreme osećao loše nakon prethodne operacije.

Uma lenda do esporte brasileiro e mundial.



Red Bull Bragantino, 17. април 2026.

Odlazak besmrtne četrnaestice

Oskar Šmit, poznat pod nadimkom "Božja ruka", bio je i ostao najveća legenda brazilske košarke. Njegov uticaj na igru bio je toliki da je reprezentacija Brazila povukla iz upotrebe dres sa brojem 14, čime je on zvanično postao besmrtan.

Tokom svoje prebogate karijere, bio je strah i trepet za protivničke odbrane. Čak sedam puta je bio najbolji strelac italijanskog prvenstva, dok je istu titulu nosio i u Španiji. FIBA ga je još 1991. godine uvrstila među 50 najvećih košarkaša svih vremena.

Klupska ikona i rekorder

Iako je veliki deo karijere proveo u domovini igrajući za velikane poput Flamenga i Palmeirasa, Šmit je ostavio neizbrisiv trag u Evropi. Njegovi brojevi su penzionisani u JuveKazerti (18), Paviji (11) i Flamengu (14). U svojoj kolekciji ima i bronzanu medalju sa Svetskog prvenstva u Manili, kao i FIBA Interkontinentalni kup.

Odlazak Oskara Šmita nije samo gubitak za Brazil, već za svakog istinskog ljubitelja košarke koji je uživao u majstorijama ovog neponovljivog šutera.

Autor: D.S.