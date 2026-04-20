RADUJKO PRESEKAO: Sistem umesto improvizacije! Održana Skupština FSS – Evo šta se sve menja u srpskom fudbalu

U Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi održana je peta redovna sednica Skupštine Fudbalskog saveza Srbije, kojom je predsedavao Dragan Džajić. Sednici je prisustvovalo 65 delegata, uz visoke goste iz FIFA i UEFA, a ključna tačka bio je izveštaj generalnog sekretara Branka Radujka, koji je najavio kraj eri improvizacije.

"Dosta je bilo priča od pre 15 godina"

Radujko je podneo detaljan izveštaj, uz jasnu poruku da rezultati ne dolaze preko noći i da su srpskom fudbalu neophodne suštinske promene.

— Probali smo i pokušavamo da radimo drugačije. Nećemo se baviti pojedinačnim pitanjima, već sistemskim rešenjima. Ako se budemo vrteli u istim pričama kao pre 15 ili 20 godina, nećemo ništa napraviti — istakao je Radujko.

Ključne tačke reforme:

- Stop za rani odlazak igrača: Iako FSS ne može administrativno da spreči prodaju mladih talenata, cilj je da se oni bolje spreme kroz jaču domaću ligu i ograničenje broja stranaca u omladinskim ligama.

- Jedinstven sistem igre: Uspostavljanje identične metodologije treninga i stila igre za sve reprezentativne selekcije.

- Infrastruktura: Izgrađena su 34 nova terena, ali Radujko upozorava da se mora raditi još više kako "neki novi Mesi" ne bi ostao neprimećen u bazi.

- Sudijska organizacija: Angažovanje inostranog stručnjaka na čelu Sudijske komisije je korak ka evropskim standardima i transparentnosti.

VAR stiže i u Prvu ligu Srbije!

Kao jedan od značajnijih tehnoloških iskoraka, najavljeno je uvođenje VAR sistema u Prvu ligu Srbije. Razmatra se model sa ograničenim brojem kamera, ali i uvođenje takozvanog "challenge" sistema, čime bi se dodatno povećala sigurnost i poverenje u sudijske odluke.

Ciljevi A reprezentacije

Kratkoročni cilj "Orlova" je opstanak u elitnoj diviziji Lige nacija, dok je dugoročni prioritet kontinuitet plasmana na velika takmičenja i konačni rezultatski iskorak koji nacija čeka decenijama.

Autor: D.S.