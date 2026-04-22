Luka Dončić dobio dve NBA nagrade

Slovenački reprezentativac i zvezda Los Anđeles Lejkersa, Luka Dončić, zvanično je primio dva prestižna priznanja tokom prve četvrtine druge utakmice plej-ofa protiv Hjuston Roketsa. Dončiću su uručeni trofej za najboljeg strelca NBA lige u sezoni 2025/26, kao i nagrada za najboljeg igrača Zapadne konferencije u mesecu martu.

Dončić je do svoje druge titule najboljeg poentera lige u karijeri došao sa prosekom od 33,5 poena na 64 odigrane utakmice. Tokom regularne sezone, iz igre je šutirao 47,6 odsto, dok je sa linije za tri poena bio precizan u 36,6 odsto slučajeva. Prethodno je istu titulu osvojio u sezoni 2023/24, tada kao član Dalas Maveriksa, sa prosekom od 33,9 poena.

New hardware for Luka 👏



🏆 Western Conference @Kia NBA Player of the Month for March



pic.twitter.com/Kflw8I4V5C — NBA (@NBA) 22. април 2026.

I pored svečane ceremonije i ovacija domaće publike, Dončić ni na ovom meču nije bio u dresu. On se i dalje oporavlja od povrede zadnje lože koju je zadobio 2. aprila na utakmici protiv Oklahoma Siti Tandera. Pre izlaska iz igre na tom meču, Dončić je za 25 minuta zabeležio 12 poena, sedam asistencija i četiri skoka.

Zbog pomenute povrede, prva zvezda Lejkersa propustila je poslednjih pet utakmica regularnog dela sezone, kao i uvodna dva duela serije prve runde plej-ofa protiv Hjustona. Medicinski tim kluba još uvek nije izneo precizan datum njegovog povratka na teren.

Podsetimo, Lejkersi su i u drugom meču savladali Hjuston i sada vode 2:0 u seriji.

Autor: D.Bošković