HAOS U NBA: Jokić 'poludeo' i napao igrača Minesote, opšta tuča na terenu i teške povrede zvezda!

Košarkaši Minesote savladali su Denver rezultatom 112:96 i poveli sa 3:1 u seriji plej-ofa, ali je meč u Mineapolisu ostao u senci neviđenog skandala na samom kraju.

Srpski centar Nikola Jokić isključen je u poslednjim sekundama utakmice nakon što je potpuno izgubio živce. Revoltiran potezom Džejdena Mekdenijelsa, koji je na manje od dve sekunde pre kraja položio loptu u koš pri ubedljivom vođstvu, Jokić je pretrčao ceo teren i fizički napao protivnika. Usledio je opšti klinč u koji su se uključili igrači oba tima, a nakon što je situacija jedva smirena, sudije su isključile Jokića i Džulijusa Rendla.

U pobedničkom timu Minesote briljirao je Ajo Dosunmu sa čak 43 poena, dok je kod Denvera najefikasniji bio Džamal Marej sa 30. Jokić je pre isključenja imao učinak od 24 poena, 15 skokova i 9 asistencija.

Pobeda Minesote plaćena je previsokom cenom. Trener Kris Finč potvrdio je crne vesti: Donte Divinćenco je zbog povrede Ahilove tetive završio sezonu, dok se još uvek čeka procena povrede kolena prve zvezde tima, Entonija Edvardsa.

Serija se seli u Denver, gde će za dva dana biti odigran peti meč.

