Crna subota za zagrebačku Lokomotivu mogla je imati kobne posledice. Dok se ekspedicija kluba vraćala sa gostovanja iz Osijeka, rukovodstvo tima sa Kajzerice doživelo je tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu A3 koja je, srećom, prošla bez tragičnog ishoda.
Glavni akteri ove drame bili su direktori kluba, Božidar Šikić i Denis Gudasić, koji su u udesu zadobili telesne povrede.
Ono što ovu nesreću izdvaja od uobičajenih jesu gotovo neverovatne okolnosti pod kojima se dogodila, pošto je na vozilo u pokretu, potpuno neočekivano, izleteo jelen.
Silovit udarac krupne divljači potpuno je izbacio automobil iz ravnoteže.
Iz kluba su se oglasili zvaničnim saopštenjem u kojem potvrđuju detalje ovog incidenta, uz nadu u brz oporavak svojih čelnika.
- U subotu 25. aprila oko 22 sata, tokom povratka u Zagreb nakon utakmice između Osijeka i Lokomotive, došlo je do saobraćajne nesreće zbog istrčavanja divljači na auto-putu A3. Teže je povređen izvršni direktor Lokomotive Denis Gudasić koji se nalazi u bolnici u Slavonskom Brodu, dok je lakše povrede zadobio direktor Božidar Šikić.Iako su scene sa lica mesta bile dramatične, najvažnija vest je da su obojica funkcionera stabilno.Svi su van životne opasnosti, a o svim novim informacijama pravovremeno ćemo obavestiti javnost. Povređenim čelnicima našeg kluba želimo što brži oporavak - stoji u saopštenju.
