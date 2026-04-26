UŽAS U HRVATSKOJ! RUKOVODSTVO POZNATOG FUDBALSKOG KLUBA DOŽIVELO TEŠKU SAOBRAĆAJNU NESREĆU! Povređeni direktori, do katastrofe je došlo iz bizarnog razloga!

Crna subota za zagrebačku Lokomotivu mogla je imati kobne posledice. Dok se ekspedicija kluba vraćala sa gostovanja iz Osijeka, rukovodstvo tima sa Kajzerice doživelo je tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu A3 koja je, srećom, prošla bez tragičnog ishoda.

Glavni akteri ove drame bili su direktori kluba, Božidar Šikić i Denis Gudasić, koji su u udesu zadobili telesne povrede.

Ono što ovu nesreću izdvaja od uobičajenih jesu gotovo neverovatne okolnosti pod kojima se dogodila, pošto je na vozilo u pokretu, potpuno neočekivano, izleteo jelen.

Silovit udarac krupne divljači potpuno je izbacio automobil iz ravnoteže.

Iz kluba su se oglasili zvaničnim saopštenjem u kojem potvrđuju detalje ovog incidenta, uz nadu u brz oporavak svojih čelnika.

- U subotu 25. aprila oko 22 sata, tokom povratka u Zagreb nakon utakmice između Osijeka i Lokomotive, došlo je do saobraćajne nesreće zbog istrčavanja divljači na auto-putu A3. Teže je povređen izvršni direktor Lokomotive Denis Gudasić koji se nalazi u bolnici u Slavonskom Brodu, dok je lakše povrede zadobio direktor Božidar Šikić.Iako su scene sa lica mesta bile dramatične, najvažnija vest je da su obojica funkcionera stabilno.Svi su van životne opasnosti, a o svim novim informacijama pravovremeno ćemo obavestiti javnost. Povređenim čelnicima našeg kluba želimo što brži oporavak - stoji u saopštenju.

