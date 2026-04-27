AKTUELNO

Košarka

EPILOG SKANDALA NA MEČU DENVERA! Jokić nasrnuo posle provokacije, sad je stigla i KAZNA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Abbie Parr ||

Naš Nikola Jokić kažnjen je sa 50.000 dolara zbog sukoba na kraju četvrte utakmice plej-of serije između Denver Nuggets i Minnesota Timberwolves, saopštila je NBA liga.

Do incidenta je došlo u završnici meča koji je Minesota dobila rezultatom 112:96 i povela sa 3:1 u seriji. U poslednjim sekundama susreta, igrač Timbervulvsa Džejden MekDaniljels postigao je lak koš iako je pitanje pobednika već bilo rešeno, što je izazvalo burnu reakciju Jokića. Srpski centar je potom pretrčao teren i odgurnuo rivala, nakon čega je došlo do naguravanja između igrača oba tima.

U gužvu se uključio i Džulijus Rendl, koji je kažnjen sa 35.000 dolara zbog agresivnog ponašanja i dodatnog eskaliranja sukoba. Obojica su isključeni iz igre zbog nesportskog ponašanja.

Prema pravilima nepisanog "kodeksa" u NBA, tim koji vodi u završnici obično ne pokušava da postigne poene kada je utakmica praktično rešena, što je bio povod za Jokićevu reakciju. Ipak, iz Minesote su branili potez svog igrača uz obrazloženje da je "sat još radio".

Incident je dodatno podigao tenzije u već uzavreloj seriji, u kojoj Timbervulvsi imaju priliku da u narednom meču eliminišu aktuelnog šampiona i obezbede plasman u narednu rundu plej-ofa.

Autor: Jovana Nerić

#Košarka

#NBA

#Nikola Jokić

#Skandal

