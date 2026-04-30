ODLUČENO: Finale Kupa Srbije igra se u Loznici! Poznat datum spektakla na stadionu 'Lagator'

Stadion „Lagator“ u Loznici biće domaćin finala Kupa Srbije za fudbalere 13. maja, odlučeno je danas na sednici Odbora za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije (FSS).

Prvi finalista je ekipa Vojvodine, koja je plasman obezbedila u sredu nakon pobede nad Grafičarom rezultatom 2:1. Drugi učesnik finala biće poznat večeras nakon duela između Jedinstva i Crvene zvezde, koji se igra od 19 časova na Ubu.

Fudbalski savez doneo je odluku i o mestu odigravanja finala Kupa Srbije za fudbalerke. Za domaćina je izabran Sportski centar FSS-a u Staroj Pazovi.

Veliko finale u ženskoj konkurenciji, u kojem se sastaju Crvena zvezda i subotički Spartak, zakazano je za 20. maj.

Autor: D.S.