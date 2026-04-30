PARTIZAN UBEDLJIV NA STARTU SUPERLIGE: Crno-beli deklasirali Slobodu, povratak Lovernja

Košarkaši Partizana pobedom su otvorili četvrtfinalnu seriju Superlige Srbije, savladavši večeras u Beogradu ekipu Slobode iz Užica rezultatom 103:77. Ovim trijumfom crno-beli su poveli sa 1:0 u seriji.

Utakmicu su obeležili efikasna igra domaćina i povratak nekadašnjeg kapitena u tim:

Najefikasniji u Partizanu: Ekipu je predvodio Arijan Lakić sa 20 postignutih poena.

Povratak Lovernja: Žofri Lovernj je na svom povratničkom meču ubacio 17 poena.

Dvocifreni učinak: Značajan doprinos pobedi dali su Mario Nakić sa 13 i Aleksej Pokuševski sa 12 poena.

Učinak Slobode: U redovima Užičana istakli su se Milan Šuškavčević sa 20 i Đorđe Božić sa 17 poena.

Revanš meč na programu je 2. maja u Užicu. Plasman na Fajnal-for obezbediće ekipa koja prva ostvari dve pobede.

Autor: D.S.