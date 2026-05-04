Siner uvećao prednost! Objavljena nova ATP lista

Italijan Janik Siner uvećao je prednost na prvom mestu svetske rang-liste.

Siner je u nedelju trijumfovao u Madridu, pobedom protiv Aleksandra Zvereva iz Nemačke 6:1, 6:2, posle 58 minuta i postao prvi igrač koji je osvojio pet uzastopnih trofeja na mastersima. On ima 14.350 bodova, ispred Španca Karlosa Alkarasa sa 12.960.

Treći je Aleksander Zverev, a četvrti Novak Đoković.

Među prvih 10 igrača bilo je promena, ruski teniser Danil Medvedev preuzeo je deveto mesto od Italijana Lorenca Muzetija, koji je sada 10.

Od srpskih tenisera, Hamad Međedović zadržao je 67. mesto sa 804 boda, a Miomir Kecmanović pokvario je plasman za pet mesta i pao je na 70. sa 795 bodova. Dušan Lajović popeo se za šest mesta na 132. sa 471 bodom, dok je Laslo Đere pokvario plasman za 12 pozicija i zauzima 279. sa 187 bodova.

ATP lista:

1. Janik Siner (Italija) 14.350

2. Karlos Alkaras (Španija) 12.960

3. Aleksandar Zverev (Nemačka) 5.805

4. Novak Đoković (Srbija) 4.700

5. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.050

6. Ben Šelton (SAD) 4.030

7. Tejlor Fric (SAD) 3.770

8. Aleks de Minor (Australija) 3.755

9. Danil Medvedev (Rusija) 3.460

10. Lorenco Muzeti (Italija) 3.415

-------------------------

67. Hamad Međedović (Srbija) 804

-------------------------

70. Miomir Kecmanović (Srbija) 795

