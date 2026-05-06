TUGA: Umro legendarni fudbaler - Imao je status božanstva u slavnom klubu

Tuga je potresla svet fudbala.

Legendarni fudbaler Intera, Evaristo Bekalosi, preminuo je u bolnici u Breši u 70. godini života.

Bekalosi je umro u noći između utorka i srede i to pošto mu se stanje naglo pogoršalo, te su morali da ga prime u bolnicu. U januaru 2025. doživeo je težak moždani udari od kog se dugo oporavljao, a čak je upao i u komu.

Kada su svi mislili da je stanje malo bolje, stigle su najgore moguće vesti i to nekoliko dana pre 70. rođendana koji bi Bekalosi proslavio 12. maja.

Evaristo Bekalosi rođen je u Breši, ali je najdublji trag ostavio u dresu Intera u koji je stigao 1978. godine. Odigrao je preko 200 utakmica za Inter, postigao 37 golova i bio ključna figura u osvajanju Skudeta u sezoni 1979/80, kao i Kupa Italije dve godine kasnije.

Status božanstva među navijačima dobio je kada je postigao dva gola Milanu 28. oktobra 1979. godine.

Takođe, na utakmici Kupa pobednika kupova protiv Slovana iz Bratislave, 15. septembra 1982. godine, Bekalosi je uspeo da promaši dva penala u razmaku od samo osam minuta.

Pored Intera i Breše, Bekalosi je tokom bogate karijere nosio dresove Sampdorije (sa kojom je takođe osvojio Kup Italije), Monce, Barlete i Pordenonea, pre nego što se povukao 1991. godine.

Autor: Iva Besarabić