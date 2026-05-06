ZLATO I SREBRO ZA SRBIJU! Uroš Branković i Leonid Ivanović sa odličjima

Na održanom Evropskom školskom prvenstvu u Trogiru, na kome je učestvovalo stotinu takmičara iz 18 evropskih zemalja, Srbiju su predstavljali Leonid Ivanović, Longin Ivanović, Uroš Branković i Mihajlo Ilić.

Uroš Branković (U 17) osvojio je zlatnu medalju, doneo veliku radost za srpsku sahovsku javnost i svoju zemlju i ponosno stajao na postolju ogrnut srpskom zastavom. Uroš je od samog starta igrao čvrsto i izbio na čelo tabele gde je i ostao do kraja sa osvojenih 6 bodova.

Leonid Ivanović (U11) osvojio je srebrnu medalju i zauzeo drugo mesto, Mihajlo Ilić (U15) završio je takmičenje na petom mestu, dok je Ivanovic Longin (U9) sedmi.