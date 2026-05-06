Tragedija: Dvojica sportista poginula u saobraćajnoj nesreći, proslavljali su 21. rođendan...

Veoma tužne vesti dolaze iz sveta esporta. Tajler Porter, koji je bio poznat pod imenom "Sym", poginuo je u saobraćajnoj nesreći zajedno sa svojim prijateljem Ostinom "Yuno" Ridom, bivšim igračem Valoranta, saopšteno je putem društvene mreže "X", a njih dvojica su slavili Tajlerov 21. rođendan...

Ovu tragičnu vest podelio je Tajlerov prijatelj Hari putem društvene mreže "X".

- Znam da je doneo mnogo smeha i osmeha mnogim ljudima… Nadam se da ćete možda uputiti molitvu za obojicu, neka obojica počivaju u miru - napisao je Tajlerov prijatelj Hari, koji je prvi podelio vest o ovoj tragediji.

Sym je svoj takmičarski debi imao još 2020. godine, a tokom godina se probijao do zapaženih severnoameričkih timova kao što su Nearest Airport i TSM Academy. Na kraju je Sym stigao do Čelendžers lige 2023. godine, gde su on i ostatak ekipe "Moist Moguls" zauzeli treće mesto u Severnoj Americi, na samo jednu pobedu od plasmana na tadašnji Ascension turnir.

Valorant pro player Tyler 'sym' Porter has died aged 21, following a car accident



Uprkos tom neuspehu, Sym se vratio u Čelendžers 2024. nakon što je TSM potpisao roster BackOutsideBoys. Ovog puta, Sym i njegov tim su kroz donji žreb plej-ofa Stage 2 u Severnoj Americi izborili plasman na Ascension 2024 u Montereju.

Iako je ponovo potpisao za TSM u sklopu rekonstrukcije tima za 2025. godinu, Sym je još jednom napustio ekipu posle drugog dela Čelendžers sezone u Severnoj Americi i nakratko se vratio 2026. kao zamena za Winthrop University ovog februara.

Vest o smrti Syma i Yunoa šokirala je severnoameričku scenu, a mnogi njihovi prijatelji, bivši saigrači i organizacije podelili su svoja sećanja na njih dvojicu.

- Od podizanja našeg Academy programa na viši nivo do pomoći da stignemo do Ascensiona sa glavnim timom, ostavio si svoj trag. Imao si toliko toga pred sobom i mnogo ćeš nam nedostajati. Neka ti i Osten počivate u miru - stoji u objavi TSM-a.

Autor: S.M.