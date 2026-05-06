Boks spektakl u Beogradu: Vukomanović se bori za WBC titulu, Sara Ćirković, Jovan Nikolić, Aleksandar Konovalov…

Balkan Boxing je zakazao novi veliki spektakl i boksersku reviju za najveće sladokusce “plemenite veštine”, a koja će se održati 19. juna u Ložionici.

Upravo pomenuto mesto u Beogradu, sve više se pozicionira kao epicentar vrhunskih borilačkih večeri, s obzirom na to da smo i nedavno imali priliku da gledamo fenomenalan “bare knuckle” događaj, u režiji Prime Fighting League-a i Balkan Boxing-a, a 19. jun rezervisan za bokserski spektakl.

Publika će imati priliku da uživa u još jednoj nezaboravnoj večeri ispunjenoj vrhunskim borbama, a u glavnom meču borilačkog programa, očekuje nas borba Tomislava Tome Vukomanovića, i to za prestižnu WBC International Silver titulu u superlakoj kategoriji (63,503 kg).

Biće ovo prva odbrana pojasa za Vukomanovića, koji je 8. novembra prošle godine u Banjaluci, na IV Memorijalu "Dr. Miroslav Popović" ubedljivo slavio protiv Kolumbijca Hozea Munjoza, prekidom u četvrtoj rundi meča.

Pored glavne borbe programa, za Balkan Boxing 8, potvrđen je i nastup najbolje srpske bokserke, Sare Ćirković, a u ring će ući i dve zvezde srpskog boksa u muškoj konkurenciji, Jovan Nikolić i Aleksandar Konovalov, te nema sumnje da nas čeka zaista spektakularno veče.

Balkan Boxing sprema i dodatna iznenađenja, u narednom periodu će biti potvrđene i borbe ostalih učesnika koji će upotpuniti borilački spektakl koji nas čeka u Ložionici 19. juna.

Autor: Marija Radić