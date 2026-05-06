AKTUELNO

Košarka

TUGA NA VELIKI PRAZNIK: Preminuo legendarni Vladimir Cvetković

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Printscreen YouTube/KK Crvena zvezda mts ||

Vladimir Cvetković, legendarni košarkaš Crvene zvezde i čuveni generalni sekretar fudbalskog kluba sa Marakane, preminuo je u 84. godini baš na Đurđevdan.

Jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, za koju je odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena.

Vladimir Cvetković je osvojio je čak četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima (Svetsko prvenstvo 1963. i 1967. godine, Olimpijske igre 1968. i Evropsko prvenstvo 1969. godine).

Kao generalni sekretar FK Crvena zvezda, zajedno sa Draganom Džajićem, bio je najzaslužniji za okupljanje ekipe koja je postala šampion Evrope i sveta.

Autor: Marija Radić

#KK Crvena zvezda

#Smrt

#Tragedija

#Vladimir Cvetković

#đurđevdan

POVEZANE VESTI

Fudbal

Tuga u svetu sporta: Preminuo legendarni fudbaler

Fudbal

TUGA U SVETU SPORTA! Preminuo legendarni Đovani Galeone

Fudbal

TUGA NA MARAKANI: Preminuo legendarni golman Crvene zvezde

Košarka

Tuga! Preminuo bivši igrač Zvezde i reprezentativac Jugoslavije

Fudbal

TUGA! Preminuo legendarni fudbaler Crvene zvezde, prvi koji je postigao gol na Marakani (FOTO)

Košarka

TUGA - UMRO LEGENDARNI AS REALA! Bio je trostruki šampion Evrope sa kraljevskim klubom!