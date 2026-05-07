Angelina Topić otkrila gde otvara novu sezonu, jedna od njenih najboljih drugarica spremna za velika dela

Srpski atletičari Angelina Topić, Aleksandrija Mitrović i Luka Bošković uspešno su završili pripremni period u Izmiru, gde su radili na unapređenju forme pred početak letnje sezone i najvažnija takmičenja koja ih očekuju tokom godine.

Aktuelna svetska vicešampionka u skoku uvis, Angelina Topić, ističe da pripreme protiču po planu i da je akcenat trenutno na fizičkoj pripremi.

- Pripreme teku po planu, trenutni fokus je na izgradnji brzine i snage, a polako se uvodimo i u tehničke treninge - rekla je Topićeva.

Ona će letnju sezonu otvoriti 31. maja na mitingu Dijamantske lige u Maroku, dok kao glavni cilj izdvaja Evropsko prvenstvo u Birmingemu, koje se održava od 10. do 16. Avgusta ove godine.

- Glavni cilj je definitivno Evropsko prvenstvo u Birmingemu. Plan treninga je gotovo identičan kao prethodnih godina, jer ono što provereno daje rezultate nema potrebe menjati - dodala je Angelina.

Srpska reprezentativka u troskoku Aleksandrija Mitrović sezonu će započeti 24. maja na mitingu u Aleksandriji u Grčkoj, gde će nastupiti četvrtu godinu zaredom. Nju očekuje i veliko takmičenje, prvo na seniorskom nivou u karijeri,

- Uzbuđena sam zbog ovogodišnjeg Evropskog prvenstva. Daćemo sve od sebe da u Birmingemu budem u najboljoj formi i ostvarim što bolji rezultat i plasman - istakla je Mitrovićeva.

Ona dodaje da je tokom priprema poseban akcenat stavljen na tehničke segmente troskoka.

- Uvek se radi na jačanju i brzini, ali u poslednje vreme dosta pažnje posvećujemo tehnici, posebno trećoj fazi troskoka, koja mi je slabija.

Skakač udalj Luka Bošković takođe je zadovoljan urađenim tokom priprema u Izmiru.

- Zadovoljan sam trenutnim tokom priprema, a prvi nastup očekuje me krajem maja ili u junu. Glavni cilj za letnju sezonu mi je da ostanem zdrav - poručio je Bošković.

Autor: S.M.