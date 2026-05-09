Zvezda doživela šok na 'Marakani', Novi Pazar odneo veliku pobedu u nadoknadi

Fudbaleri Novog Pazara priredili su pravu senzaciju i savladali Crvenu zvezdu na stadionu "Rajko Mitić" rezultatom 2:1.

Tim iz Raške napravio je veliki podvig i došao do preokreta u drugom poluvremenu pred sam kraj.

Na početku utakmice činilo se da nijedna ekipa baš nema preteranu nameru da zapinje. Zvezda je imala posed lopte, ali je Novi Pazar bio ekipa koja je imala prvu ozbiljnu šansu. Davidović je u 11. minutu izašao ispred Mateusa, ali je brazilski čuvar mreže odlično intervenisao.

Zvezda je prvi udarac u okvir gola imala tek u 31. minutu, tada je posle odlične akcije Lučić dosta slabo šutirao. Šampion Srbije imao je posed lopte u prvom poluvremenu, ali je malo šta uradio sa njom.

Tek što je drugo poluvreme počelo, Zvezda je povela. Katai je ušao u igru i odmah uneo svežinu, a Arnautović je bio taj koji je zatresao mrežu Samčovića za vođstvo.

Usledilo je zatišje pred buru, a onda je gostujuća ekipa šokirala aktuelnog šampiona. Igrao se 75. minut kada je nakon kornera Kocebu najbolje reagovao i postigao gol. Prvo je sudija podigao zastavicu za ofsajd, ali je nakon VAR provere gol priznat i Novi Pazar je izjednačio.

Zvezda je do kraja imala apsolutnu inicijativu kako se i očekivalo, ali nije uspela da postigne gol. U 92. minutu usledio je šok. Novi Pazar je preko Daude postigao gol za veliko slavlje i ogromnu pobedu.

Autor: S.M.