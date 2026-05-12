POTRESNE SCENE NA KOMEMORACIJI VLADIMIRU CVETKOVIĆU: Emotivan oproštaj od legende na Marakani (FOTO+VIDEO)

Na stadionu Rajko Mitić održana je komemoracija Vladimiru Cvetkoviću.

Vladimir Cvetković je, podsetimo, preminuo 6. maja u 84. godini.

Bio je jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, za koju je odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena.

Vladimir Cvetković je osvojio je čak četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima (Svetsko prvenstvo 1963. i 1967. godine, Olimpijske igre 1968. i Evropsko prvenstvo 1969. godine).

Kao generalni sekretar FK Crvena zvezda, zajedno sa Draganom Džajićem, bio je najzaslužniji za okupljanje ekipe koja je postala šampion Evrope i sveta.

Uživo

Kraj komemoracije

Završena je komemoracija Vladimiru Cvetkoviću na stadionu Rajko Mitić11:46

Obraćanje Avramovića

Zoran Avramović, generalni sekretar SD Crvena zvezda se obratio prisutnima.

Obraćanje Dragiše Vučinića

Drhtavim rukama i glasom, na ivici suza, prisutnima se obratio i Dragiša Vučinić, nekadašnji saigrač Cvetkovića.

"Još kao mlad igrač sam pratio uspehe Jugoslavije. Sudbina je kasnije učinila da postanemo saigrači. Pamtim prvi susret, kada sam došao u Crveu zvezdu. Jedan član uprave me je doveo na Kalemegdan. Tamo ste me dočekali predsednik Sokolović i ti. Bio sam zbunjen, nesiguran i pun treme, pozdravio sam se sa njim, ti si video da sam zbunjen, prišao si mi i rekao "Mali, pratili smo te, bićeš dobar i biće ti dobro ovde".

Tako je počelo jedno veliko prijateljstvo. Te godine je Zvezda podmladila tim. Ključnu ulogu u stvaranju tima imao si upravo ti. Odnosom prema nama si pomogao da lakše podnesemo nostalgiju, pritisak, umor. U tebi smo videli sve što si prošao i put kojim smo mi krenuli.

Tvoja podrška je davala sigurnost i snagu. Osvojili smo drugo mesto u jugoslovenskoj ligi, za mnoge je to bilo iznenađenje, a za nas potvrda da rastemo uz pravog kapitena. Već naredne godine smo postali prvaci države. Osvojili smo srebrnu medalju na Olimpijskim igrama.

Ti preuzimaš još jednu važnu ulogu, postaješ promoter Crvene zvezde. Pamtim tvoje gospodske intervjue. Radio si to prirodno, sa šarmom, zahvaljujući tome je Zvezda postala ne samo uspešan, već i voljen klub.

Mnogi su po tvom principu donosili odluke. Uspešno si gradio karijeru. Rezultati su ostali upisani. Nikada neću zaboraviti pomoć koju si nam pružio od 90. do 94. godine kada sam kao predsednik vodio Zvezdu u teškim vremenima", rekao je Vučinić.

Obraćanje Mirka Pavlovića

Mirko Pavlović, sin Tihomira Pavlovića, Cvetkovićevog nekadašnjeg saigrača, emotivno je govorio.

"Moja veza sa Vladimirom Cvetkovićem nije počela sa mnom, počela je pre mene. Moj otac je igrao sa Vladimirom. A onda, kao po nekom lepom naslednom zakonu, zaigrao sam sa njegovim sinom Rastkom. Tako su dve porodice kroz sport satkale nešto što je izašlo u pravo prijateljstvo.

Imao sam privilegiju da čest budem u njegovom društvu, nešto novo bih naučio svaki put kad bih ga video. Uvek je imao zanimljivu priču, onu pravu, ona koja ostane. Onda nas je sudbina na neki način povezala. On je davno pre mnogo godina bio direktor SC Tašmajdan, a pre tri i po godine sam i ja preuzeo tu finkciju.

Jedna od prvih stvari je bila da posetim Vladimira i zamolim ga za savet. Seo sam ispred njega, spreman da slušam i zapisujem. Rekao mi je tri stvari. Prvo, sa ženama uvek na Vi, drugo poštuj sve zaposlene, a posebno one pred penzijom, i treće - beži od koncerata i menadžera.

Onda me je pitao "ko je vino želim da popijem". Bio je u pravu. Možeš ti to, biće sve u redu. Danas se nalazimo na ovom mestu, u hramu Crvene zvezde, i želim da vama prenesem još jedan utisak koji mi je ostavio kao dubok trag u srcu.

Znamo neisanu i tužnu istinu, često više volimo klub kada smo u njemu, a kritikujemo kada smo izvan. VLadimir nije bio takav, uvek je govorio o Zvezdi samo lepo, toplo i sa ponosom, posebno u javnosti. Postigao je ono što malo ko može da sanja. U nekoliko intervjua je rekao nešto "Zvezda je meni dala mnogo više, nego što sam ja dao njoj". To je veličina, meri se skromnošću i zahvalnošću... Kao da je sam odlazak hteo da bude deo taj priče, napustio nas je Đurđevdan. Teško je to nazvati slučajnošću. Otipao je upravo na njen dan. Na kraju, u ime porodice, upućujem saučešće porodici Cvetković. Vladimira nema, ali ostaje sve ono što je uradio, sve što nas je učinio i što je bio, a bio je veliki čovek", rekao je Mirko Pavlović.

Obraćanje Željka Drčelića

Sledeći je o Cvetkoviću govorio predsednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić.

"Poštovana porodico, dragi zvezdaši, šestog maja ostali smo bez temelja, bez stuba naše crveno-bele porodice. Vladimir Cvetković je to ibo za košarkaški klub, za fudbalski, za celo SD. Nabrajanje svega što je učinio je u ovim trenucima suvišno, to je zapisano u istoriji kluba.

U košarci je podario celu igračku karijeru i po tome je bio jedinstven. Trasirao je put generaciji koja je uz njega rasla, donela nam prvi međunarodni trofej. Brinuo se o košarkaškom klubu dok je vodio i fudbalski, svakodnevno, do poslednjeg dana.

90-tih da nam ne uzmu ono što smo zaradili, kasnije kritikama, šalom... Kao direktor Tašmajdana nam je doneo naš Pionir, uvek je bio spreman da otvori vrata svoga doma. Izrazi brigu kada nešto ne valja i ohrabri nas.

Uvek je govorio "kada pomisliš da si najbolji, znaj da uvek može bolje". Ima simbolike da je otišao na Đurđevdan, našu slavu. Govor na 70. rođendanu je završio rečenicom "Zvezdo, hvala ti što postojiš".

Nikada nismo imali u istoriji čoveka te širine, dimenzije i takvog vizionara. Uvek je bio gospodin. Svojim delima je učinio klub najvećim na svetu. Na nama je da sačuvamo ime Vladimira Cvetkovića. Najmanje što možemo kao KK Crvena zvezda, da trening centar nazovemo njegovim imenom. Jer, niko nije spajao bolje veliku prošlost i pogled u budućnost. Cvele, hvala ti što si postojao, tvoja dela ostaju večno", rekao je Drčelić.

Obraćanje Terzića

Prisutnima se prvi obratio generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.

"Danas se opraštamo od Vladimira Cvetkovića, našeg Cveleta. Čoveka čije je ime zauvek utkano u ime Crvene zvezde. Nije bio samo direktor, nego simbol njene najveće epohe. Punih 18 godina vodio je klub sa mudrošću i verovao je da Zvezda može da stane rame uz rame s najvećima. Za vreme njegovog mandata Zvezda je dotakla vrhove i postala je šampion Evrope i sveta. Pobede ne dolaze slučajno, iza toga stoji mnogo toga. Govorio je mirno, gospodski, iza svega je stajala ljubav prema Zvezdi i odgovornost. Modernizovao je Zvezdu, učinio je evropskom i ostavio temelje koji stoje i danas. Već 12 godina se nalazim na njegovoj poziciji i razumem teret koji je potrebno da bi vodio Zvezdu. Koliko treba znanja, odricanja, da bi se vodio najveći klub na ovim prostorima. Na proslavi 70 godina, pre 11 godina, održao je veličanstven i emotivan govor u kome je opisao šta Zvezda predstavlja svima nama. Rekao je i: Ima trenutaka u životu kada stvarnost nadmaši najlepše snove.

"Pretvorio je snove milione Zvezdaša u stvarnost. Razumeo je sport i kao košarkaš i kao funkcioner. Nosio je u sebi ono što mora da bude princip i sistem vrednosti našeg kluba. Klub i grb su uvek iznad pojedinca. Ljudi poput njega ne odlaze nikada, ostaju u sećanjima generacijama, pričama budućim Zvezdašima kako se voli i gradi Zvezda. Dragi naš Cvele, u ime fudbalskog kluba Crvena zvezda želim da ti kažem hvala za sve što si dao klubu. Hvala za dostojanstvo, emociju i veru koju si ostavio svima nama. Neka mu je slava i hvala", rekao je Terzić.

Prisutnima je pušten kratak film o Cveletu

Uz zvuke "Đurđevdana" prikazan je emotivan film posvećen 1991. godini i osvajanju Kupa evropskih šampiona, najvećem uspehu u istoriji Crvene zvezde, ali i srpskog i jugoslovenskog klupskog fudbala.

Minut ćutanja

Na početku komemoracije održan je minut ćutanja.

Porodica u prvom redu

Sin Rastko i porodica su zauzeli svoja mesta u prvom redu.

Veliki broj uglednih i cenjenih ljudi iz sveta sporta pristiže na "Marakanu".

Dragan Džajić je u salu stigao zajedno sa Zvezdanom Terzićem, Dejanom Stankovićem, Svetozarom Mijailovićem, Zoranom Gajićem, Aleksandrom Šapićem, Dejanom Tomaševićem, Markom Kešeljom...

Fudbaleri Zvezde

Ceo tim Crvene zvezde predvođeni Aleksandrom Katai i Mirkom Ivanićem, a tu su i Zoran Anđelković, direktor Pošta Srbije, direktor Nuklearnih objekata Srbije Dalibor Arbutina, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić...

Od Zvezdinih legendi tu su još i Vladimir Petrović Pižon i Dule Savić. Tu je Dragiša Vučinić, član Cvetkovićeve generacije u Crvenoj zvezdi, Zoran Bingulac, Zoran Filipović, Vlade Đurović...

Među prisutnima su predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Željko Drčelić, Žarko Zečević, nekadašnji košarkaš i trener crveno-belih Zoran Moka Slavnić, predsednik Fudbalskog saveza Beograda Nikola Lazetić...

Stručni štab crveno-belih je došao u majicama sa likom Cvetkovića.

Sahrana će takođe biti održana danas na Novom groblju u Beogradu. Svi poštovaoci lika i dela Vladimira Cvetkovića moći će da izjave saučešće porodici u utorak od 12 časova.

Opelo u crkvi na Novom groblju počeće u 13 časova i 30 minuta, dok će sahrana biti održana u 14 časova.

Ko je bio Vladimir Cvetković Cvele Cvetković je rođen 24. maja 1941. godine u Loznici, a preminuo je u sredu u Beogradu, u 85. godini. Legendarni Cvele je za košarkašku reprezentaciju Jugoslavije odigrao 149 utakmica i postigao 1.276 poena. Osvojio je četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima, na Svetskom prvenstvu 1963. i 1967. godine, Olimpijskim igrama 1968. i Evropskom prvenstvu 1969. godine. Zauvek će ostati upamćena njegova dva pogođena slobodna bacanja za pobedu protiv moćne selekcije SSSR 63:62 na Olimpijskim igrama u Meksiku 1968. godine, kojom je Jugoslavija obezbedila prvu košarkašku medalju u istoriji na najvećoj svetskoj smotri sporta. Cvetković je sa reprezentacijom osvojio čak četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima (Svetsko prvenstvo 1963. i 1967. godine, Olimpijske igre 1968. i Evropsko prvenstvo 1969. godine). Cvetković je bio jedan od sinonima za Košarkaški klub Crvena zvezda, za koji je odigrao 13 šampionata Jugoslavije i osvojio dve šampionske titule i jedan nacionalni Kup. Košarkaško iskustvo pomoglo mu je da postane legenda Fudbalskog kluba Crvena zvezda, gde je kao generalni sekretar za 18 godina doprineo osvajanju 18 trofeja od 1983. do 2001. godine. Bio je jedan od najzaslužnijih za formiranje tima koji je postao šampion Evrope u Bariju i šampion sveta u Tokiju. Od 1992. do 1998. godine obavljao je funkciju ministra za sport. Vladimir Cvetković je u Beogradu je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, bio je direktor SC „Tašmajdan“, a od 1992. do 1998. godine obavljao je funkciju ministra za sport. Kao generalni sekretar FK Crvena zvezda, zajedno sa Draganom Džajićem, stvorio je ekipu koja je postala šampion Evrope i sveta i osvojila 18 trofeja tokom njegovog staža, dugog 18 godina. Cvetković je prvi zvanično izabrani najbolji sportista u istoriji SD Crvena zvezda (1965. godina), dobio je oktobarsku nagradu Grada Beogrda, majsku nagradu Republike Srbije, orden zasluga za narod sa srebrnim vencem i orden rada sa zlatnim vencem, nosilac je Nacionalnog sportskog priznanja i brojnih drugih nagrada. Cvetkovićeva bivša supruga, Rada Đurić, bila je košarkašica. Otac je dvoje dece, ima i unuke. Kćerka Zorana je igrala košarku, sada je doktor kliničke psihologije u SAD, a sin Rastko je nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i brojnih inostranih klubova.

Autor: A.A.