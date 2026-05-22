UČESTVOVALO VIŠE OD 250 MALIŠANA: Održan 4. Sajam sporta na Čukarici: Buduće sportske nade se oprobale u brojnim disciplinama! (FOTO)

Ovogodišnji, četvrti po redu, Sajam sporta na Čukarici, na kojem su se predstavili čukarički sportski klubovi, članovi Sportskog saveza Čukarice, održan je danas na otvorenim terenima Sportskog centra Žarkovo, uz prisustvo učenika četvrtog razreda čukaričkih osnovnih škola. Već tradicionalnu sportsku manifestaciju organizuje Sportski savez Čukarice, u saradnji sa Sportskim savezom Beograda, a sa ciljem da, okupivši čukaričke sportske klubove i predstavljajući sportove kojima se bave, upoznaju mališane sa benefitom bavljenja sportom i pomognu im da odaberu aktivnost kojom bi u budućnosti želeli da se bave.

Ovogodišnji Sajam sporta na Čukarici otvorio je član Veća Gradske opštine Čukarica zadužen za sport Đorđe Bulić koji je pozdravio sve mališane, nastavnike, roditelje i učesnike i izrazio zadovoljstvo što su deca u prilici da osete lepotu sporta, druženja, timskog duha i zdravih vrednosti.

„Danas ovde nije najvažnije ko će pobediti, već ko će napraviti prvi sportski korak, steći nove drugare i zavoleti fizičku aktivnost, a upravo u tome i jeste suština sporta“, rekao je Đorđe Bulić otvarajući manifestaciju i tom prilikom se zahvalio Sportskom savezu Čukarice i Sportskom savezu Beograda, školama, trenerima i klubovima koji su se okupili na ovogodišem Sajmu sporta na Čukarici.

Događaju su prisustvovali predstavnici Sportskog saveza Čukarice Slaviša Šotra, Darko Stojanović i Nebojša Tasić, generalni sekretar Sportskog saveza Beograda Nebojša Jevremović, direktor Sportske organizacije Čukarica Zoran Malović, a sve je pozdravio vaterpolista Nikola Rađen.

Više od 250 mališana uživalo je po sunčanom vremenu uz sportske discipline, a mnogi su se po prvi put oprobali u sportovima u kojim do sada nisu imali priliku da učestvuju. Uz odbojku, fudbal, karate, deca su učestvovala u zanimljivom programu sa bine, radujući se uz igru, ples i navijanje za svoje drugare.

Sa najmlađima, njihovim nastavnicima i roditeljima razgovarali su predstavnici sportskih klubova, članova Sportskog saveza Čukarice koji su predstavili svoj rad i sportske aktivnosti.

Autor: D.Bošković