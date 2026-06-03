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SRBIJA JE OSIGURALA PROLAZ! Basketaši srušili i Australiju, sa Austrijom igramo za direktno četvrtfinale!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug ||

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 nastavila je pobednički niz na Svetskom prvenstvu u Varšavi, pošto je u trećem kolu grupne faze savladala selekciju Australije rezultatom 20:16.

Nakon neočekivane drame i velike borbe na terenu, naši momci su uspeli da slome otpor "kengura" i obezbede plasman u četvrtfinale planetarnog šampionata.

Perfektan učinak i meč odluke sa Austrijom

Ovo je treća uzastopna pobeda za srpski tim na turniru. Podsetimo, naša selekcija je prvog dana takmičenja bila maksimalna i zabeležila trijumfe protiv reprezentacija Madagaskara, kao i aktuelnog svetskog prvaka Španije.

Izabranici Srbije već večeras od 21:35 časova igraju sledeći meč protiv takođe perfektne selekcije Austrije.

Šta donosi prvo mesto u grupi?

Ovaj duel biće direktan okršaj za prvo mesto u grupi, koje donosi ogromnu prednost u nastavku takmičenja:

- Lakšeg rivala u predstojećem doigravanju.

- Tri dana preko potrebnog odmora i pauze pre odlučujućih borbi za medalju.

Autor: D.S.

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