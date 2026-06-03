Srbija pobedila Austriju 21:11 i plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva u basketu 3x3

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 plasirala se večeras u četvrtfinale Svetskog prvenstva u Varšavi, pošto je u meču poslednjeg, četvrtog kola Grupe A pobedila Austriju sa 21:11.

Srbija, koja brani titulu šestostrukog svetskog prvaka, grupnu fazu je završila na prvom mestu sa maksimalnim učinkom od sve četiri pobede. Naš tim je opravdao ulogu favorita protiv selekcije koja je pre večerašnjeg meča takođe imala maksimalan skor.

Stojačić najefikasniji u srpskom timu

Najbolji učinak u selekciji Srbije imao je Strahinja Stojačić sa osam postignutih poena, dok je Nemanja Barać upisao šest. Andreja Milutinović je dodao četiri poena, a Nenad Nerandžić tri.

U selekciji Austrije najefikasniji je bio Fabio Zehnel sa četiri poena, dok je Kvinsi Digs postigao tri.

Španci ispali, eliminacije od 6. juna

Pored reprezentacije Srbije, iz Grupe A su se u eliminacionu fazu plasirale selekcije Austrije (skor 3/1) i Madagaskara (učinak 2/2). Sa druge strane, aktuelni svetski šampion Španija završio je takmičenje već u grupnoj fazi sa skorom od jedne pobede i tri poraza.

Srbija će ime rivala u četvrtfinalu saznati posle baražnih mečeva u kojima igraju drugoplasirani tim iz Grupe C i trećeplasirana selekcija iz Grupe B. Eliminacione utakmice na prvenstvu u Poljskoj igraju se 6. juna, dok su dan kasnije na programu mečevi za medalje.

Autor: D.S.