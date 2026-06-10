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Murinjo u Realu za 15 miliona – Benfika odmah objavila ko je zamena (FOTO)

Izvor: Pink.rs/B92, Foto: Tanjug AP/ALESSANDRO DI MARCO ||

Fudbalski klub Benfika potvrdila je da će Žoze Murinjo postati novi trener Real Madrida.

"Kraljevski" klub će na ime obeštećenja platiti 15 miliona evra.

"Hvala, Žoze Murinjo", piše u objavi Benfike.

Odmah zatim, Benfika je saopštila da se dogovorila sa Markom Silvom, koji seda na klupu "orlova".

Potpisan je dvogodišnji ugovor sa mogućnošću produžetka saradnje na još jednu sezonu.

Autor: Jovana Nerić

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