Murinjo u Realu za 15 miliona – Benfika odmah objavila ko je zamena (FOTO)

Fudbalski klub Benfika potvrdila je da će Žoze Murinjo postati novi trener Real Madrida.

"Kraljevski" klub će na ime obeštećenja platiti 15 miliona evra.

"Hvala, Žoze Murinjo", piše u objavi Benfike.

Odmah zatim, Benfika je saopštila da se dogovorila sa Markom Silvom, koji seda na klupu "orlova".

Potpisan je dvogodišnji ugovor sa mogućnošću produžetka saradnje na još jednu sezonu.

Acordo com Marco Silva



A Sport Lisboa e Benfica, SAD informa, em comunicado à CMVM, que chegou a acordo com Marco Silva para a celebração de um contrato de trabalho válido por duas épocas, extensível até 2028/29. pic.twitter.com/yCEapjFFEf — SL Benfica (@SLBenfica) 09. јун 2026.

Autor: Jovana Nerić