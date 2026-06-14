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NJUJORK JE NBA ŠAMPION POSLE VIŠE OD POLA VEKA! Čudesni Branson ubacio 45 poena i doneo Niksima istorijsku titulu! (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Darren Abate ||

Košarkaši Njujork Niksa vratili su se na NBA tron posle 53 godine!

Košarkaši Njujork Niksa osvojili su titulu šampiona NBA lige, pošto su u šestom meču finalne serije savladali na gostovanju San Antonio Sparse rezultatom 94:90 i ukupnim skorom 4:2 stigli do istorijske titule.

Foto: Tanjug AP/Darren Abate

Niksi su tako prekinuli post dug čak 53 godine i prvi put od 1973. godine ponovo došli na vrh NBA lige, u jednoj od najdramatičnijih finalnih serija.

Meč u San Antoniju bio je pravi rat nerava, a odluka je pala u završnici, gde su Niksi serijom u poslednjim minutima slomili otpor Sparsa i preokrenuli tok utakmice u svoju korist.

Foto: Tanjug AP/Darren Abate

Apsolutni junak finala bio je Džejlen Branson, koji je još jednom odigrao utakmicu karijere i ubacio 45 poena, što je rekordno izdanje u jednoj finalnoj utakmici za Nikse u modernoj eri.


Branson je tokom celog plej-ofa bio lider ekipe, a u odlučujućem meču preuzeo je odgovornost u završnici i doneo Njujorku titulu koju su navijači čekali više od pola veka.

U Njujorku je odmah po završetku meča počelo veliko slavlje, a američki mediji ističu da je ovo jedna od najemotivnijih sportskih priča godine - povratak "velikog grada" na košarkaški tron.

Foto: Tanjug AP/Darren Abate

Autor: D.Bošković

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