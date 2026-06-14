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NEVEROVATNA PRIČA! Kako je dečak iz IZBEGLIČKOG KAMPA srušio Tursku na Mundijalu i ispisao fudbalsku bajku!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Darryl Dyck ||

Životna priča heroja Australije deluje kao filmski scenario.

Australija je savladala Tursku rezultatom 2:0, a prvi gol na meču postigao je Nestori Irankunda, mladi napadač koji je još jednom skrenuo pažnju na sebe i svoju neverovatnu životnu priču.

Irankunda (20) je fudbaler koji je odrastao daleko od glamura velikih stadiona. Rođen je u Tanzaniji, u porodici poreklom iz Burundija, koja je zbog ratnih sukoba bila primorana da napusti domovinu. Prve godine života proveo je u izbegličkom kampu, gde je fudbal igrao na improvizovanim terenima i ulici, a upravo tu su počeli da se primećuju njegova brzina i izuzetni talenti.

Kada se kao dete sa porodicom preselio u Australiju, njegov fudbalski razvoj krenuo je naglo uzlaznom putanjom. Ubrzo je prošao put od lokalnih klubova do omladinskih selekcija, a zatim i profesionalnog fudbala. Njegov talenat ga je odveo u Evropu - pre dve godine potpisao je za Bajern Minhen, gde se nije izborio za mesto u prvom timu, pa je usledio transfer u engleski Votford. Prošle sezone zabeležio je 40 nastupa, uz četiri gola i pet asistencija.

Njegov pogodak protiv Turske samo je najnoviji trenutak u priči koja ga izdvaja kao jednog od najzanimljivijih mladih igrača – dečaka koji je iz izbegličkog kampa stigao do gola na najvećoj svetskoj sceni.

Autor: D.Bošković

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