BRUTALAN NOKAUT I TEŽAK PORAZ SRBINA! Emotivni Cvjetićanin otvorio dušu: Šta god da se desi - ne odustajem!

Izjava Miloša Cvjetićanina nakon bolnog poraza od Krome.

Najbolji srpski kik-bokser Miloš Cvjetićanin nije uspeo da se domogne svetske titule u Glory organizaciji, pošto je u velikom finalnom okršaju poražen od aktuelnog šampiona Morija Krome.

Borac iz Novog Sada ušao je oprezno u meč, što je rival iskoristio da nametne ritam i preuzme kontrolu već u prvim rundama. Kroma je postepeno pojačavao pritisak, a Cvjetićanin je sve teže pronalazio odgovor na agresivnu borbu šampiona.

Presudni trenutak dogodio se u trećoj rundi, kada je borac iz Gvineje serijom napada kolenima probio gard srpskog kik-boksera. Jedan od udaraca prošao je kroz blok i pogodio Cvjetićanina, koji nije uspeo da se oporavi, pa je sudija prekinuo meč.

🚨 KNOCKOUT OF THE YEAR CONTENDER!



Mory Kromah just defended his GLORY Heavyweight title in devastating fashion — becoming the first man to knock out Miloš Cvjetićanin 🔥😳#COLLISION9 pic.twitter.com/AcVZiVKMjI — COMBAT SPORTS TODAY (@CSTodayNews) 13. јун 2026.



Ipak, i pored teškog poraza, srpski borac je pokazao sportski duh i obratio se publici snažnim rečima koje su izazvale aplauze u hali.

Poručio je da su porazi sastavni deo sporta, da je važno ne odustajati i da će se sigurno vratiti jači, uz poruku da veruje da svaki pad mora da bude samo deo puta ka povratku.

"Naravno, ljudi, ovo je sport. Nekada pobeđujete, nekada gubite. Šta god da se desi, ne odustajte. Možda ću nekada ponovo pasti, ali ću sigurno ustati. Žao mi je zbog ove loše epizode, ali vratiću se. Želim da svi verujete u sebe. Samo verujte i bićete nezaustavljivi".

Cvjetićanin je tako ostao bez pojasa, ali je iz ringa izašao uz ovacije publike koja je prepoznala njegovu borbenost i srce u meču za svetsku titulu.

Autor: D.Bošković