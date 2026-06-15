ADRIANA VILAGOŠ BRANI TITULU: U utorak baca koplje na čuvenom mitingu u Ostravi

Srpska rekorderka u bacanju koplja Adriana Vilagoš (67,22 m) takmičiće se u utorak, 16. juna, na prestižnom mitingu „Golden Spajk“ u Ostravi (Češka).

Na prethodnom takmičenju, održanom 10. juna u Oslu (Norveška), Vilagoš je koplje bacila 61,33 m. Iako nije uspela da nadmaši svoj najbolji rezultat sezone od 63,64 m, njena majka i trener Đerđi Vilagoš objasnila je razlog nešto slabijeg ostvarenja.

- Bilo je veoma hladno, temperatura je iznosila svega 12 stepeni - rekla je Đerđi Vilagoš.

Prema vremenskoj prognozi, u Ostravi se očekuje oblačno, ali znatno toplije vreme, sa oko 23 stepena u trenutku početka takmičenja. Nadmetanje osam bacačica koplja zakazano je za 16.22 časa, a srpska rekorderka i ovog puta spada među glavne favoritkinje.

Vilagoš će u Ostravi braniti prošlogodišnju pobedu, ostvarenu hicem od 64,87 m.

Autor: Jovana Nerić