DVA GOLA 'PALA' U SIJETLU: Fudbaleri Belgije i Egipta odigrali nerešeno na Svetskom prvenstvu

Fudbalske reprezentacije Belgije i Egipta odigrale su večeras u Sijetlu nerešeno 1:1 (0:1) u utakmici prvog kola grupe G na Svetskom prvenstvu.

Jedini strelac za Egipat bio je Emam Ašur u 19. minutu. Belgija je do izjednačenja stigla u 66. minutu autogolom egipatskog fudbalera Mohameda Hanija.

Obe selekcije su večeras oprezno ušle u meč, ali je Egipat poveo u 19. minutu. Ašur je preciznim udarcem sa oko 17 metara pogodio mrežu belgijskog tima. Fudbaleri Belgije su potom zaigrali angažovanije, ali nisu uspeli da dođu do prave prilike, dok je Egipat pretio iz kontranapada. Egipat je u 33. minutu mogao da uveća vođstvo, ali je golman Belgije Tibo Kurtoa zaustavio udarac Mostafe Zika.

Belgijanci su najbolji priliku imali u finišu prvog dela meča kada je Žeremi Doku šutirao pored gola.

Fudbaleri Belgije su zaigrali angažovanije u drugom poluvremenu, a mogli su do izjednačenja u 53. minutu kada je Kevin de Brujne iz slobodnog udarca pogodio stativu.

Belgija je uspela da izjednači u 66. minutu autogolom Hanija. Belgijski fudbaleri su do kraja utakmice imali nekoliko prilika za pobedu, ali Brendon Mehele u 83. i Romelu Lukaku u 87. minutu nisu uspeli da pogode mrežu protivničkog tima. Utakmica je na kraju završena bez pobednika, 1:1.

U drugoj utakmici prvog kola grupe G igraće Iran i Novi Zeland. Ovaj meč je na programu sutra od tri časa po centralnoevropskom vremenu u Inglvudu.

U drugom kolu grupe G igraće Novi Zeland - Egipat i Iran - Belgija.

Autor: Marija Radić