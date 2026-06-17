MARKO ARNAUTOVIĆ JEDNIM POTEZOM ODUŠEVIO CELU NACIJU! Srbija će ovo zapamtiti: Nije zaboravio ko je i odakle je, pre pisanja istorije uradio je OVO (VIDEO)

Austrijska fudbalska reprezentacija započela je svoj pohod na Svetskom prvenstvu duelom prvog kola protiv selekcije Jordana i pobedom od 3:1. Za domaće ljubitelje fudbala ova utakmica je imala posebnu težinu, pošto su navijači iz Srbije imali priliku da prate nastup napadača Crvene zvezde i momka koji je rođen u našoj zemlji - Marka Arnautovića.

Ipak, selektor Ralf Ragnik je iznenadio mnoge i odlučio da Arnautovića ostavi na klupi, dok je mesto u startnoj postavi poverio Saši Kalajdžiću. Ta odluka je donekle urodila plodom, jer je Austrija nakon prvih 45 minuta igre imala vođstvo od 1:0.

Potez o kome bruji Srbija

Pravo uzbuđenje usledilo je na poluvremenu, kada je Ragnik odlučio da u igru uvede iskusnog golgetera. Neposredno pre nego što je kročio na travnjak, legendarni austrijski napadač je napravio potez koji redovno ponavlja pre svakog meča, a koji je ponovo oduševio kompletnu srpsku javnost.

Dok je smireno čekao da njegov saigrač Kalajdžić napusti teren, Arnautović se pred ulazak u igru prekrstio tri puta.

Iako je odrastao u Austriji, momak koji vuče korene iz Badovinaca nikada nije zaboravio svoju otadžbinu, što je ovim tradicionalnim gestom još jednom ponosno i dokazao.

Pogledajte kako je ovaj potez izgledao:

Autor: Iva Besarabić