Ronaldo priznao da je Mesi najbolji svih vremena! Ova izjava odjekuje planetom tokom Mundijala (FOTO)

Nekadašnji brazilski reprezentivac Luis Nazario de Lima Ronaldo izjavio je da je argentinski fudbaler Lionel Mesi najbolji igrač svih vremena.

Uprkos tome što se i sam nalazi u debati za najboljeg fudbalera svih vremena, legendarni Luis Nazario de Lima Ronaldo nije dozvolio da mu sujeta pomuti um, već je priznao da Lionelu Mesiju pripada laskavo priznanje "GOAT"-a.

Popularni Leo je, postigavši het-trik u meču Argentine i Alžira, izjednačio rekord Nemca Miroslava Klosea po ukupnom broju postignutih golova na Svetskih prvenstvima (16).

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Ronaldo with some incredible words for Lionel Messi after his hattrick last night:



"It's time for the world to stop hiding and accept the fact that Messi is the GREATEST of all time."



"Every time Messi steps onto the pitch, everything becomes historic and elegant."… pic.twitter.com/8FXaHKBkSV — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) 17. јун 2026.

- Rekordi su tu da se ruše, a uopšte nisam iznenađen ko ih je srušio. Argentina je i aktuelni svetski šampion - izjavio je Ronaldo za Mundo Deportivo.

Mesi (38) je za reprezentaciju Argentine odigrao 200 utakmica i postigao je 120 golova.

- Svaki put kad Mesi kroči na teren, dogodi se nešto istorijsko i elegantno. Vreme je da svet prestane da zatvara oči pred istinom da je on najbolji igrač svih vremena. On briljira iz sezone u sezonu, briljira na SP, a uprkos svemu i dalje postoje sumnje u njega. Ovo je dan koji će zauvek da ostane upisan u istorijske knjige - dodao je Ronaldo, koji je od 1994. do 2011. godine igrao za reprezentaciju Brazila.

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Autor: Jovana Nerić