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Ronaldo priznao da je Mesi najbolji svih vremena! Ova izjava odjekuje planetom tokom Mundijala (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug AP/Rebecca Blackwell ||

Nekadašnji brazilski reprezentivac Luis Nazario de Lima Ronaldo izjavio je da je argentinski fudbaler Lionel Mesi najbolji igrač svih vremena.

Uprkos tome što se i sam nalazi u debati za najboljeg fudbalera svih vremena, legendarni Luis Nazario de Lima Ronaldo nije dozvolio da mu sujeta pomuti um, već je priznao da Lionelu Mesiju pripada laskavo priznanje "GOAT"-a.

Popularni Leo je, postigavši het-trik u meču Argentine i Alžira, izjednačio rekord Nemca Miroslava Klosea po ukupnom broju postignutih golova na Svetskih prvenstvima (16).

- Rekordi su tu da se ruše, a uopšte nisam iznenađen ko ih je srušio. Argentina je i aktuelni svetski šampion - izjavio je Ronaldo za Mundo Deportivo.

Mesi (38) je za reprezentaciju Argentine odigrao 200 utakmica i postigao je 120 golova.

- Svaki put kad Mesi kroči na teren, dogodi se nešto istorijsko i elegantno. Vreme je da svet prestane da zatvara oči pred istinom da je on najbolji igrač svih vremena. On briljira iz sezone u sezonu, briljira na SP, a uprkos svemu i dalje postoje sumnje u njega. Ovo je dan koji će zauvek da ostane upisan u istorijske knjige - dodao je Ronaldo, koji je od 1994. do 2011. godine igrao za reprezentaciju Brazila.

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Autor: Jovana Nerić

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