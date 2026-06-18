FIFA rang lista više nije ista! Prvo kolo Mundijala donelo neverovatna pomeranja, a ovo su favoriti

Prvo kolo Svetskog prvenstva 2026. donelo je više od rezultata na terenu – donelo je i ozbiljno preslaganje na FIFA rang listi, gde su neki favoriti izgubili tlo pod nogama, dok su autsajderi ispisali najlepše stranice svoje fudbalske istorije.

Prema novom ažuriranju FIFA rang liste, najveći šok stiže iz grupne faze Mundijala, gde su rezultati direktno uticali na poredak reprezentacija širom sveta.

Najveća priča dolazi iz tabora Zelenortska Ostrva. Debitantski nastup na Svetskom prvenstvu pretvorili su u istorijski trenutak – remi 0:0 protiv favorizovane Španija doneo im je ogroman skok na rang listi i značajan bodovni plus.

I ne samo to – Španija je ovim rezultatom izgubila drugo mesto u svetskom poretku i sada gleda u leđa Francuskoj.

Portugal u padu, Brazil i Maroko koriste priliku

Remi Portugal protiv DR Konga (1:1) koštao je Portugalce skoro 13 bodova i pad od dve pozicije – sa 5. na 7. mesto.

U isto vreme, konkurenti su to znali da iskoriste. Brazil i Maroko i pored remija napravili su napredak i prestigli Portugal u ukupnom poretku.

Francuska profitira, Argentina ostaje na vrhu

Na samom vrhu nema promene – Argentina ostaje lider FIFA liste nakon ubedljivog starta i trijumfa uz dominantan nastup Lionela Mesija.

Francuska je najveći dobitnik u vrhu – pobeda nad Senegalom donela im je dodatne bodove i preuzimanje druge pozicije od Španije.

Najveći pad zabeležio je Tunis, nakon teškog poraza od Švedske (1:5), dok je Švedska jedan od najvećih dobitnika kola.

Sa druge strane, Gana je reprezentacija koja je osvojila najviše bodova u prvom kolu, dok su i Obala Slonovače i Australija ostvarile značajan napredak.

FIFA TOP 10 (nakon prvog kola)

Argentina – 1889,06

Francuska – 1887,11

Španija – 1856,03

Engleska – 1847,68

Brazil – 1765,34

Maroko – 1755,62

Portugal – 1755,09

Holandija – 1749,20

Nemačka – 1743,54

Belgija – 1733,93

Autor: Jovana Nerić