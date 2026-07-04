ARGENTINA U UTAKMICI ZA INFARKT POSLE PRODUŽETAKA IZBACILA NAJVEĆU SENZACIJU MUNDIJALA: Kape Verde mučio šampiona a onda pao autogolom! Vozinja izbezumio Mesija

Fudbaleri Argentine nastavljaju pohod ka odbrani titule prvaka sveta.

Nasuprot očekivanjima da će svetski šampion rutinski savladati Zelenortska Ostrva, prisustvovali smo pravom spektaklu i drami.

Argentina je savladala Kape Verde posle produžetka sa 3:2 i izborila osminu finala gde će igrati protiv Egipta.

U regularnom delu bilo je 1:1.

Ono što je pružila reprezentacija Zelenortskih Ostva primer je kako, uslovno rečeno, male ekipe i autsajderi treba da igraju profiv najvećih.

Argentina je povela u 29. minutu golom Lionela Mesija. Bio je to njegov sedmi pogodak na ovogodišnjem Mundijalu, ukupno 20. Mesi je dobio sjajan pas od Lisandra Martineza i uspešno savladao Vozinju. Bio je to, praktično, njegov jedini uspeh protiv golmana Kape Verdea, koji je briljirao na golu i spasao u više navrata svoj tim.

Činilo se da će aktuelni svetski šampion protiv debitanta i najveće senzacije Mundijala u nastavku lako rešiti meč. Ali, nešto se pitaju i Zelenorćani.

U 59. minutu Deroj Duarte je izjednačio rezultat. Akcija tima je tekla po desnoj strani, Duarte je dobio upotrebljivu loptu i Argentina je prvi put na ovom Mundijalu kapitulirala.

Nije bilo golova do kraja regularnog dela, pre svega zahvaljujući golmanu Vozinji.

U prvom produžetku ponovo je Argentina povela. Lisandro Martinez se najbolje snašao posle kornera za 2:1.

No, ni ovog puta "Gaučosi" nisu uspeli dugo da drže vođstvo. Sidni Lopes Kabral je postigao možda i najlepši gol Mundijala. Iskosa sa leve strane pogodio je suprotne rašlje. Strašan pogodak u 103. minutu za 2:2.

Argentina je do trećeg gola i konačne pobede stigla u 111. minutu. Ostaje sporno da li je strelac Romero ili je u pitanju autogol Dinija Borgesa. Tek, Mesi je izveo korner, a lopta je otiša u gol. Ukoliko se gol pripiše Romeru, onda je ovo istorijska deveta asistencija Mesija, po čemu je postao najbolji u istoriji Mundijala. Ima jednu više u odnosu na Maradonu.

Pokušavao je Kape Verde u preostalom vremenu da dođe i do trećeg izjednačenja, ali se ovog puta proslavio Emilijano Martinez sa dve odbrane.

Autor: Iva Besarabić