Bonga iz Partizana ide u Real – 7,5 miliona evra!

Isak Bonga će postati novi košarkaš Real Madrida.

Isak Bonga se nakon igranja u NBA ligi za Lejkerse, Reptorse i Vizardse pridružio Bajernu iz Minhena, a onda stigao u beogradski Partizan kod Željka Obradovića.

Nakon što je Partizan izgubio najtrofejnijeg trenera u istoriji evropske košarke, Bonga je istog tog leta odlučio da plati 700.000 evra, pokrije klauzulu i promeni sredinu.

On će ostati u Evropi i potpisati ugovor sa Real Madridom, kako navodi tamošnji Encestado.

Real Madrid je spreman da Bongi ponudi trogodišnji ugovor vredan 7,5 miliona evra, što je oko 2,5 miliona evra po sezoni!

Pedro Martines je i prošle sezone pokušavao da dovede Bongu u Valensiju, ali to tada nije bilo realno, tako da će mu se godinu dana kasnije želja ispuniti.

Podsetimo, Real Madrid ima "opasnu" konkurenciju u vidu Panatinaikosa i Barselone, ali se čini da su uspeli sve to da prebrode i privole momka za kog važi epitet "švajcarski nož".

Bonga ima 26 godina, a ove sezone bio jedan od najbitnijih igrača Partizana, na oba kraja parketa.

Beležio je u Evroligi 9,9 poena, 5,6 skokova i 1,5 asistenciju.

Nije propustio nijednu utakmicu u crno-belom dresu u elitnom takmičenju. Nešto slabije brojke, ali i dosta manju minutažu imao je u ABA ligi, gde je odigrao 33 utakmice. Imao je 7,4 poena, 4,6 skoka i 1,6 asistencija.

Autor: S.M.