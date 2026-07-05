AKTUELNO

Fudbal

SRBIN PRED TRANSFEROM KARIJERE: Milinković-Savić ide u Premijer ligu?

Izvor: Novosti.rs, Foto: Tanjug AP/Themba Hadebe ||

Srpski golman Vanja Milinković-Savić mogao bi da se preseli iz Italije u Premijer ligu prenose italijanski mediji.

Vanja Milinković Savić je dobio ponudu sa Ostrva za koju se veruje da će zadovoljiti njegove apetite, tako bar piše "Korijere delo sport".

Ponuda je stigla iz Hala, novog člana Premijer lige. Ona iznosi 15.000.000 evra i trebalo bi da gazda Napolija Aurelio De Laurentis takođe bude zadovoljan, iako je letos za Srbina platio Torinu 21.000.000 evra.

"Vanjin agent je u kontaktu sa klubom, ali transfer je daleko od završenog. Postoji mnogo elemenata koji moraju da se uklope, kao i uvijek, kako bi sve tri strane bile zadovoljne, igrač i klubove", piše pomenuti portal.

Vanja je tokom minule sezone bio jedan od najboljih igrača Napolitanaca, ali dolaskom Alegrija jasno je da neće ostati u Napulju, pa je klub spreman i da bude u minusu. Osim Hala pominjalo se da je Vanja želja Bešiktaša i jednog kluba iz Saudijske Arabije.

Napoli se već dao u potragu za novim čuvarom mreže, a Alegri je navodno zainteresovan za Mateja Kovara, koji je sa reprezentacijom Češke bio na Mundijalu, a pod ugovorom je sa PSV-om. Na listi želja je i Guljemo Vikario, koji je na meti Juventusa, dok je u fokusu i 21-godišnji Gijom Restes, mladi reprezentativac Francuske iz Tuluza.

Autor: S.M.

#Italija

#Karijera

#Vanja Milinković-Savić

#golman

#transfer

POVEZANE VESTI

Fudbal

Pavlović pred transferom karijere: Za 50 miliona ide u Premijer ligu! (VIDEO)

Fudbal

ČUDENA PARTIJA MILINKOVIĆ-SAVIĆA! Odbranio penal i naterao trenera Milana da mu se pokloni: Najbolji igrač Torina je golman!

Fudbal

KAKVA 'BOMBA': Mitrovića po svaku cenu žele u Premijer ligi?

Fudbal

JOŠ JEDAN SRBIN U PREMIJER LIGI: Milinković-Savić dobio neočekivanu ponudu sa Ostrva

Fudbal

KAKVA TRANSFER BOMBA! Milinković-Savić ima novi klub

Fudbal

Vanja Milinković-Savić junak Napolija! Postigao gol u penal seriji, pa lansirao svoj tim u četvrtfinale Kupa