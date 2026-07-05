NOVI TRIJUMF IVANE ŠPANOVIĆ: Srpska atletičarka najbolja u Zagrebu

Ivana Španović ponovo je nastupila u Zagrebu. Ovoga puta učestvovala je na međunarodnom mitingu „Mladost“, gde se takmičila u troskoku, disciplini na koju se 36-godišnja srpska atletska zvezda preorijentisala prošle sezone.

Španović je ostvarila rezultat od 13,67 m i osvojila prvo mesto. Njena serija iznosila je: 13,50 m, 13,67 m, 13,36 m, nakon čega su usledila tri prestupa.

- U poslednjem pokušaju imala je najbolji skok. Prestup je bio svega centimetar i po. Zamolili smo da ipak izmere skok i pokazalo se da je bio preko 14 metara. Ovde smo uvežbavali zalet iz 14 koraka, dok je pun zalet 16 koraka. Napravili smo ozbiljan trening i veoma sam zadovoljan - rekao je trener Goran Obradović.

Pre samo osam dana, 26. juna, na istom stadionu Sport park Mladost, ali na Memorijalu Borisa Hanžekovića, Španović je ostvarila rezultat od 14,25 m, što je njen najbolji rezultat na otvorenom u troskoku.

Osvajačica 15 medalja u skoku udalj sa evropskih i svetskih prvenstava, u dvorani i na otvorenom, kao i sa Olimpijskih igara, u novoj disciplini je najdalje doskočila do 14,41 m, što je ostvarila tokom zimske sezone i što predstavlja aktuelni nacionalni rekord Srbije u dvorani.

Autor: Iva Besarabić