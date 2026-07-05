NOVAK NAKON VELIKE BORBE SAVLADAO RUSA: Blistavi momenti, ali i veliki padovi - još samo jedan korak do Sinera

Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Vimbldona posle velike borbe sa Romanom Safijulinom. Srpski as pobedio je ruskog tenisera sa 3:1 (7:6, 6:3, 3:6, 6:3).

Rival Noletu u borbi za polufinale biće pobednik meča Ože Alijasim - Davidovič Fokina. A, onda - Janik Siner u polufinalu (naravno, ako dođe do četiri najbolja).

Prvi bitan momenat u meču bio je pri set lopti Safijulina u prvom setu. Vodio je ruski as sa 5:2 i bio na poen do seta, ali... Onda je osetio svu moć Novaka Đokovića do kraja ovog seta.

Neverovatan preokret i dobijen set posle taj-brejka (8:6) značio je da će momentum u drugom setu biti na strani srpskog asa.

Novak je servirao sve bolje kako je meč odmicao i samo čekao da Roman padne u nekom momentu sa servisom. To se desilo sredinom drugog seta kada je ruski as promašio nekoliko prvih servisa... Usledio je brejk i rutinsko privođenje seta kraju (6:3).

Dok smo očekivali da u trećem setu Novak privede posao kraju, desio se neočekivani pad.Đoković je izgubio svoj servis čak dva puta u ovom delu igre i Safijulin je dobio ovaj deo igre sa 6:3.

U četvrtom setu Đoković pravi brejk odmah na startu i brzo je poveo sa 3:0. Đoković je do kraja čuvao svoj servis i zasluženo slavio.

Bez obzira na padove, Novak ima igru za velike domete i to je svima jasno. Svi verujemo u to polufinale sa Sinerom i priliku da se ispiše nova stranica teniske istorije.

Autor: Marija Radić