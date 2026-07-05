IPAK SMO VICEŠAMPIONI: Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije poražena od SAD u finalu Svetskog prvenstva

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije (do 17 godina) poražena je večeras u Istanbulu od selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 107:81 u finalu Svetskog prvenstva.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Nikola Kusturica sa 37 poena. Matija Lukić je postigao 16 poena, a Luka Miladinović je ubacio devet poena.

U selekciji SAD istakao se Klarens Roser Džunior sa 23 poena, dok je Žoakim Bumtje Bumtje zabeležio 20.

Reprezentacija SAD je vodila od početka meča, a Srbija je tokom prvog poluvremena uspevala da održi prključak.

Kadeti SAD su u drugom poluvremenu pojačali tempo i na kraju došli do ubedljive pobede i titule šampiona sveta.

Australija je ranije danas pobedila Tursku rezultatom 77:69 u borbi za bronzanu medalju.

Autor: Marija Radić