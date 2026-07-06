MUNDIJAL GORI! Poznati prvi četvrtfinalni parovi – evo kako sada izgleda kostur i put do titule prvaka sveta!

Poznati su prvi četvrtfinalni parovi Mundijala, a borba za titulu ulazi u sve dramatičniju fazu.

Poznati su prvi četvrtfinalni parovi!

Francuska, Maroko, Norveška i Engleska prve su reprezentacije koje su obezbedile plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva i napravile još jedan korak ka borbi za najveći trofej u svetskom fudbalu.

Francuzi su se znatno teže od očekivanog domogli četvrtfinala, pošto su u meču sa Paragvajem slavili minimalnim rezultatom 1:0. Presudio je jedanaesterac koji je sigurno realizovao Kilijan Embape, čime je Francuska nastavila svoj put na turniru.

Za razliku od njih, Maroko je odigrao jedan od najubedljivijih mečeva nokaut faze. Afrička selekcija je potpuno nadigrala Kanadu i trijumfovala sa ubedljivih 3:0, potvrdivši da se nalazi u sjajnoj formi i među najboljih osam na svetu.

Na drugoj strani žreba viđeno je i najveće iznenađenje dosadašnjeg toka Mundijala - Norveška je eliminisala Brazil. Heroj istorijskog trijumfa bio je Erling Haland, koji je sa dva pogotka odveo svoju selekciju u četvrtfinale i izazvao pravi šok u fudbalskom svetu.

Jedan od najneizvesnijih mečeva dosadašnjeg turnira odigrali su Engleska i Meksiko. Englezi su u pravoj drami, uz dva gola Džuda Belingema i pogodak Harija Kejna, uspeli da savladaju jednog od domaćina rezultatom 3:2 i obezbede plasman među osam najboljih.

Francuska će u borbi za polufinale igrati protiv Maroka, dok će u drugom delu kostura Norveška odmeriti snage sa Engleskom.

Do kraja osmine finala ostalo je da budu odigrani dueli Sjedinjenih Američkih Država i Belgije, odnosno Španije i Portugala, čiji će pobednici kompletirati jedan deo kostura.

Na drugoj strani nokaut faze na programu su još susreti Argentine i Egipta, kao i Švajcarske i Kolumbije. Tek po završetku tih susreta biće kompletirana četvrtfinalna faza i definisan ceo put ka finalu Svetskog prvenstva.

Autor: D.B.